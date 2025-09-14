Lady Gaga auf Wish bestellt? Sam Dylan verteidigt seine Show

Sam Dylan (34) begeistert derzeit mit seiner Kinotour durch Deutschland seine zahlreichen Fans. Mit aufwendigen Bühnenshows und jeder Menge Action zieht der Reality-TV-Star die Aufmerksamkeit seines Publikums auf sich. Doch nicht alle Reaktionen im Netz sind positiv: Einige User kritisieren seine Darbietungen und vergleichen ihn teils bissig mit "Lady Gaga auf Wish". Sam lässt sich davon jedoch nicht beirren. Auf der Bertelsmann Party betont er im Promiflash-Interview gelassen: "Es ist natürlich Reality. Es ist Trash. Es soll auch nicht so ernst genommen werden." Die Ironie hinter seiner Show sei gewollt, erklärte er.

Der Erfolg gibt Sam recht. Die Tickets für seine Shows sind heiß begehrt und vielerorts schnell ausverkauft. Besonders der direkte Kontakt mit seinem Publikum scheint den Social-Media-Star anzuspornen. "Das Schönste ist, wenn sie danach zu mir kommen und sagen: 'Wow, das war der beste Abend, den ich seit langem gehabt habe'", erzählte er voller Stolz. Auch prominente Gäste wie Lilly Becker (49) durfte Sam schon empfangen, wie er selbstbewusst verrät.

Sams Karriere begann 2019 bei Prince Charming. Es folgten große Shows wie Promi Big Brother, das Dschungelcamp und Das Sommerhaus der Stars. Das letzte Format gewannen er und sein Partner, der Reality-Star Rafi Rachek (35). Die beiden machten ihre Liebe Ende 2019 öffentlich und führten seither eine turbulente On-off-Beziehung. In einem Interview mit Promiflash verrieten sie jedoch, dass ihre Beziehung seit dem Gewinn des Sommerhauses deutlich gefestigt wurde.

ActionPress / Panama Pictures Sam Dylan im April 2024

Getty Images Sam Dylan bei der Premiere von "Jurassic World: Die Wiedergeburt" im Zoo Palast in Berlin 2025

IMAGO / Eventpress Rafi Rachek und Sam Dylan, September 2025