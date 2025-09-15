Endgültig: Laura Dahlmeiers Leichnam wird nicht geborgen

Laura Dahlmeier (†31) wird für immer am Laila Peak bleiben. Die siebenfache Weltmeisterin im Biathlon, die am 28. Juli 2025 im Karakorum-Gebirge in Pakistan bei einer Expedition ums Leben kam, wird nicht geborgen. Die Entscheidung wurde nun laut den Berichten von Focus von ihrem Management bestätigt. Sie war beim Abseilen von einem Steinschlag getroffen worden und verstarb an Ort und Stelle. Obwohl zunächst ein Bergungstrupp unterwegs war, um ihre Leiche vom Berg zu holen, wurde die Aktion abgebrochen – ganz im Sinne von Lauras letztem Wunsch.

Ihr ausdrücklicher Wille war es, dass kein anderer Mensch durch eine Bergung in Gefahr geraten soll. "Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam am Berg zurückzulassen", so erklärte es ihr Management. Der bayerische Alpinist Thomas Huber, Teil des Rettungsteams, hatte ebenfalls darauf hingewiesen, dass die Entscheidung im Einklang mit den Vorstellungen der Verstorbenen steht. Auch in der Mitteilung der Expeditionsagentur Shipton Tours, die die Tour organisiert hatte, wird klargestellt, dass diese Wünsche oberste Priorität hatten. Ein Team hatte die Lage vor Ort geprüft und schließlich beschlossen, dass die Bedingungen zu riskant seien, um eine Bergung verantworten zu können.

Laura, die sich nach ihrer beeindruckenden Karriere im Biathlon vermehrt dem Bergsport zugewandt hatte, verband eine tiefe Leidenschaft mit der Natur. Ihrer Familie und Freunden zufolge hatte sie stets großen Respekt vor den Bergen und den damit verbundenen Gefahren. Nach dem Ende ihrer sportlichen Laufbahn hatte sie mehr Zeit auf Expeditionen verbracht als zuvor. Der Wunsch, in den Bergen auch ihre letzte Ruhe zu finden, war für sie selbstverständlich und ein persönliches Anliegen, dem jetzt final entsprochen wurde.

IMAGO / Laci Perenyi Laura Dahlmeier, 2018

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, 2025

