Granaten-Alarm: Drei neue Boys mischen "Love Island VIP" auf

In der letzten Folge Love Island VIP wurden die Männer in den sogenannten "VIP Members Club" umgesiedelt und begegneten dort neuen Granaten. Nun ziehen die Ladys endlich nach. Moderatorin Sylvie Meis (47) kündigt in der neuen Folge bei den Mädels geheimnisvoll eine "dreifache Versuchung" an – Jeje Lopes, Stella Stegmann (28), Tatum Koch (27) und Laura Maria Lettgen sind begeistert. Neu in die Villa kommen nun Maurice Spada, Jonathan Steinig (30) und Dion Brown.

Besonders Jeje ist hin und weg von den Granaten. Die Sache hat nur einen Haken – eigentlich ist sie nämlich mit Umut Tekin (28) vercoupelt. "Ich habe mir genau eine Person reingewünscht und das ist Dion. Und es war so klar, dass ihr genau diese Person als Versuchung reinschickt", seufzt sie im Sprechzimmer. Auch Laura kommt im Angesicht der neuen Singlemänner ins Schwärmen. "Wow, was für eine Granaten-Auswahl", freut sie sich. Maurice scheint es ihr besonders angetan zu haben. Und auch Tatum, die eigentlich mit Filip Pavlovic (31) vercoupelt ist, nähert sich Jona an.

Wie es weitergeht und ob die alteingesessenen Couples so langsam bröckeln, bleibt abzuwarten. Nicht nur Jeje gerät nämlich in Verführung – auch Umut macht einer anderen Frau schöne Augen. Wie in der vergangenen Folge bereits zu sehen war, sagt ihm die Granate Joena Steilen besonders zu. Eine Vorschau zeigte die beiden sogar, wie sie nachts gemeinsam unter der Bettdecke verschwinden.

"Love Island VIP" – seit dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidat Dion

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidat Jona

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidat Maurice