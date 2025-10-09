Kandidaten stellen neuen Rekord bei "Gefragt – Gejagt" auf

In der Quiz-Show "Gefragt – Gejagt" ereignete sich am Mittwoch ein wahrhaft historischer Moment. Sabine Gerzen und Sven Jautz schafften es als einzig verbliebene Teammitglieder in die finale Runde, wo sie um 6.000 Euro spielten. In nur zwei Minuten beantwortete das Duo sagenhafte 23 Fragen korrekt und setzte damit einen neuen Rekord in der Geschichte der Sendung. Moderator Alexander Bommes (49) konnte seine Überraschung über diese Leistung kaum verbergen: "23 Punkte, seid ihr verrückt?" Auch eine der zwei Jägerinnen der Sendung, Adriane Rickel, zeigte sich sichtlich beeindruckt, denn selbst sie hatte zuvor nie mit einer solch hohen Punktezahl konkurrieren müssen.

Im Finale kämpften die beiden Kandidaten mit beeindruckender Präzision. Während Adriane Rickel in ihrer Rolle als Jägerin ihr Bestes gab und 19 Fragen richtig beantworten konnte, musste sie sich am Ende geschlagen geben. "Ich fand mich auch nicht schlecht, aber die beiden waren besser", räumte sie anerkennend ein. Mit ihrer rekordverdächtigen Punktzahl sicherten sich Sabine und Sven den Sieg und sorgten für ein unvergessliches Highlight in der Show. Auch Alexander betonte: "Das wäre auch wirklich schade gewesen, mit einer 23 zu verlieren."

Dies ist ein weiteres Kapitel in der abwechslungsreichen Historie der langjährigen ARD-Sendung, die immer wieder durch spannende Momente besticht. In der Vergangenheit sorgte auch der beliebte Moderator selbst für Aufmerksamkeit, als ihm in einer Schnellraterunde ein Missgeschick unterlief: Er las unbeabsichtigt die richtige Antwort vor, was die Kandidatin wertvolle Zeit kostete. Trotz solcher Pannen zeigt Alexander immer wieder seine Schlagfertigkeit und seinen Humor, die die Zuschauerinnen und Zuschauer zu schätzen wissen. Seit dem Start der Sendung im Mai 2015 avancierte "Gefragt - Gejagt" zu einer der beliebtesten Quizshows Deutschlands.

Getty Images Alexander Bommes im April 2023

ARD/Uwe Ernst ARD-Moderator Alexander Bommes

Getty Images Moderator Alexander Bommes im November 2016 in Berlin

