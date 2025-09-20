Quiz-Desaster: 80.000 Euro bei "Gefragt – Gejagt" verzockt

Bei der ARD-Quizsendung "Gefragt – Gejagt" erlebte das Kandidatenteam um Claudia Ott, Elias Rinsche, Janina Voß und Matthias Hübner ein Wechselbad der Gefühle. Nach einer vielversprechenden Vorrunde trafen die vier im Einzelduell auf den Jäger Dr. Manuel Hobiger. Dabei sorgte besonders Student Elias Rinsche mit seiner Entscheidung, in der Runde nur um einen Euro zu spielen, für Aufsehen. Er wollte sich damit einen größeren Vorsprung für das Finale sichern. Doch diese vermeintlich kluge Strategie ging nicht auf. Der Jäger konnte trotz des gewährten Vorsprungs triumphieren, und Elias schied aus.

Besser erging es Claudia und Janina, die sich souverän gegen Dr. Manuel Hobiger durchsetzten und gemeinsam 80.000 Euro ins Finale brachten. Hier mussten sie jedoch allein antreten, da auch Matthias Hübner im Duell unterlag. Ohne die Unterstützung ihrer männlichen Mitstreiter schlugen sich die beiden Frauen tapfer, konnten dem übermächtigen Profiwissen des Jägers aber nicht standhalten. So blieb der stolze Gewinn am Ende auf dem Konto der ARD.

Erst vor kurzem verlor eine Kandidatin bei "Gefragt – Gejagt" ebenfalls alles. Rebecca Winter stand gemeinsam mit ihrem Team im Finale und musste ausgerechnet bei einer besonders schwierigen Wissensfrage passen. "Wer wurde im Mai 2025 Parlamentarische Staatssekretärin im Arbeitsministerium?", wollte Moderator Alexander Bommes (49) wissen. Sie setzte auf Christiane Schenderlein – und lag damit leider daneben. Während Rebecca ratlos war, bewies Jäger Sebastian Jacoby einmal mehr sein enormes Wissen und entschied sich korrekt für Katja Mast. "Das ist ein ganz schön gehobenes Niveau", kommentierte Alexander und zeigte damit Verständnis für den geplatzten Traum vom großen Gewinn.

ARD/Uwe Ernst "Gefragt – Gejagt"-Moderator Alexander Bommes

ARD / Uwe Ernst "Gefragt – Gejagt"-Kandidaten (v.l.n.r.): Claudia Ott, Elias Rinsche, Janina Voß und Matthias Hübner

ARD / Thomas Leidig "Gefragt – Gejagt"-Jäger Dr. Manuel Hobiger

