"Gefragt – Gejagt": So wurde Jäger Klussmanns Lüge enthüllt

Ein witziger Vorfall ereignete sich kürzlich in der beliebten ARD-Quizsendung Gefragt – Gejagt. Sebastian Klussmann, einer der Jäger, versuchte doch glatt zu flunkern, um seine falsche Antwort zu vertuschen. Doch die durchsichtige Lüge flog auf – und das direkt vor einem Millionenpublikum. Während einer spannenden Runde beantwortete Kandidatin Alicia die letzte Frage vor dem Finale korrekt und qualifizierte sich dadurch automatisch für die nächste Runde. Sebastian, der als "Besserwisser" bekannt ist, behauptete daraufhin selbstbewusst, dass auch er die richtige Antwort gegeben hatte. Doch Moderator Alexander Bommes (49) war skeptisch und bat die Regie um eine Überprüfung. So kamen sie dem Experten, von dem auch Stars wie Bill Kaulitz (36) öffentlich schwärmen, auf die Schliche und entlarvten seinen kläglichen Versuch, sein Gesicht zu wahren.

Sebastian hoffte, dass ihm die Regel helfen könnte, nach der die Antwort des Jägers bei einer korrekten Kandidatenantwort unbedeutend bleibt. Doch sein Plan ging gründlich schief. Denn der erfahrene Moderator Alexander, der immerhin schon seit 2012 durch die Sendung führt, ließ sich von den Behauptungen des Experten nicht täuschen und kontaktierte die Regisseure der Show, die bereitwillig die wahre Antwort des Quizexperten preisgaben. Sebastians Behauptung, er habe auf die Frage, für welche Motive der englische Maler Richard T. Slone bekannt ist, ebenfalls Antwort C, "berühmte Sportler", gewählt, stellte sich als falsch heraus. Der Saal brach daraufhin in schallendes Gelächter aus und das Finale war für den Jäger letztendlich ein Debakel. Die Kandidaten triumphierten schließlich über den Jäger, was die Zuschauer sichtlich amüsierte.

"Gefragt – Gejagt" steht bei Zuschauern nicht nur wegen solcher Episoden hoch im Kurs. Die Sendung wird demnächst ihren Sendeplatz wechseln. Wie die ARD mitteilte, erwartet Quiz-Fans ab dem 13. Oktober ein Doppelpack am Vorabend: "Wer weiß denn sowas?" bleibt um 18.00 Uhr im Programm, während "Gefragt – Gejagt" einen neuen Platz erhält und fortan bereits um 17.10 Uhr über die Bildschirme läuft. Alexander Bommes, der dafür bekannt ist, stets den Überblick zu behalten und auch in heiklen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren, wird weiterhin als Moderator zu sehen sein. Die Zusammenarbeit mit den Jägern, bei der Sebastian seit 2013 ein fester Bestandteil ist und wohl als besonders erfolgreich gilt, bleibt ein Highlight der Show. Alexanders Schlagfertigkeit und kleine Reibereien zwischen ihm und den Jägern sorgen regelmäßig für unterhaltsame Momente, die das Publikum auch weiterhin erwarten kann.

Imago Sebastian Klussmann, Jäger bei "Gefragt – Gejagt"

Getty Images Moderator Alexander Bommes im November 2016 in Berlin

IMAGO / APress Bill Kaulitz, 2023