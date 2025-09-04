"Gefragt – Gejagt"-Fans vermissen ihren geliebten Quizdoktor

Die Show "Gefragt – Gejagt" ist eigentlich nicht dafür bekannt, für Drama zu sorgen. Doch aktuell gibt es tatsächlich Unstimmigkeiten in der Fangemeinde des Quizformats. Die Zuschauer äußern immer lauter ihren Unmut über das seltene Erscheinen des Quizdoktors Thomas Kinne. Der Jäger, der seit 2018 ein fester Bestandteil des Teams ist, hat sich in den letzten Wochen rar gemacht. Nachdem er in der ersten Folge dieser Staffel zu sehen war, hatte er keinen weiteren Auftritt. Dies sorgt auf Instagram für Verwunderung und Unmut. "Warum ist er so selten da?", fragt sich ein User unter einem Foto auf dem offiziellen Account der Sendung. Ein anderer Nutzer kommentiert: "Es wäre schön, wenn mehr Folgen mit ihm ausgestrahlt werden."

Die Unzufriedenheit der Fans ist zusätzlich von der Tatsache getrieben, dass andere Jäger wie Sebastian Klussmann und Sebastian Jacoby weitaus häufiger auftreten. Diese Bevorzugung hat die Anhängerschaft gespalten, die sich mehr Gleichgewicht bei der Aufteilung der Jäger wünscht. Auch die Jägerinnen Adriane Rickel und Annegret Schenkel kommen ihren Wünschen zufolge zu selten zum Einsatz in der Show. Ursache dafür könnte die neuartige Programmplanung der ARD sein: Anders als in den Vorjahren gehen die Folgen im Oktober nicht in die Winterpause, was eventuell zu Terminkonflikten geführt hat.

Wie häufig Thomas in den nächsten Folgen zu sehen sein wird, ist aktuell nicht bekannt. Sicher ist jedoch, dass er beim großen Quiz-Marathon am 6. September dabei sein wird. In der dreistündigen Spezialfolge treten 16 Promis gegen die Jäger an. Unter anderem werden sich Sänger Max Giesinger (36), Model Eva Padberg (45), Moderatorin Pinar Atalay (47) und Tatort-Star Axel Milberg (69) mit den Experten messen.

ARD / Thomas Leidig Thomas Kinne, "Gefragt – Gejagt"-Jäger

ARD/Uwe Ernst "Gefragt – Gejagt"-Kandidaten, August 2025

Getty Images Max Giesinger, November 2024

