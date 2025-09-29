Ohne Sohn Brooklyn: Familie Beckham genießt Oasis-Konzert

Die Beckhams genossen am Samstagabend einen gemeinsamen Ausflug: David (50) und Victoria Beckham (51) besuchten zusammen mit ihren Kindern Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14) das Abschlusskonzert der UK-Tour von Oasis. Gut dokumentiert über ihre Instagram-Profile, zeigten die Eltern und ihre Kinder ihre Begeisterung für die legendäre Band. Von einem Spross fehlte allerdings jede Spur: Brooklyn Beckham (26), der sich in den vergangenen Monaten von seiner Familie distanziert hat, war offenbar nicht bei diesem musikalischen Ausflug dabei.

Der Rest der berühmten Sippschaft schien darunter allerdings nicht zu leiden. David und Cruz genossen auch noch nach dem Konzert die Stimmung, wie ein Clip auf Victorias Social Media zeigte. Darin sangen der ehemalige Profikicker und sein Sohn einige Songs im Auto, während Harper genervt die Augen verdrehte, kurz darauf aber auch in Gelächter ausbrach. Der Fußballstar schwärmte nach der Show im Netz: "Ich glaube, ich kann nichts dazu sagen außer, dass es das Größte war!"

Die Spannungen zwischen Brooklyn und Victoria und David sind seit Monaten Thema in den Medien. Grund dafür soll unter anderem Nicola Peltz-Beckham (30), die Ehefrau des 26-Jährigen, sein. Genaueres haben bislang weder der Promi-Spross noch seine Eltern verraten. In Bezug auf die vielen Gerüchte stellte Brooklyn kürzlich bei einem Golfturnier gegenüber Daily Mail klar: "Jeder redet immer Unsinn. Ich versuche einfach, mein Leben zu genießen, wie jetzt – mit Freunden Golf zu spielen. Es macht Spaß."

Anzeige Anzeige

Getty Images Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Harper und Victoria Beckham bei einem Oasis-Konzert

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn und David Beckham, 2019

Anzeige