Das hat Laura Maria Lettgen bei Promi-BB am meisten vermisst

Laura Maria Lettgen (30) hat nun über zwei Wochen im Haus von Promi Big Brother verbracht und sich dabei zahlreichen Herausforderungen stellen müssen. Doch trotz spannender Spiele und neuer Bekanntschaften gab es einiges, das sie in der Zeit schmerzlich vermisste. "Meine Beauty-Treatments, meine Designer-Klamotten – und natürlich meine Familie und Freunde", gestand sie jetzt im Interview mit Promiflash. Die entbehrungsreiche Zeit brachte die Kandidaten aber enger zusammen, was Laura besonders positiv hervorhebt.

Für Laura war vor allem der zwischenmenschliche Kontakt im Haus ein Lichtblick. Auf die Frage, mit wem sie eine besondere Verbindung aufgebaut hat, erklärte sie: "Désirée, Harald und Andrej sind für mich echte Herzensmenschen. Ich bin wirklich froh, sie kennengelernt zu haben." Gerade in schwierigen Momenten scheinen diese Bezugspersonen ihr Halt gegeben und den Alltag hinter den Kameras erleichtert zu haben. Die ungewohnte Nähe im Haus half offenbar dabei, Freundschaften zu knüpfen, die auch außerhalb der Show Bestand haben könnten.

Für die Influencerin endete das Abenteuer kurz vor dem großen Finale, während Michael Naseband (60), Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Harald Glööckler die Top 3 erreichten. Auch wenn Laura das Siegertreppchen knapp verfehlte, konnte sie sich während der Zeit beim TV-Event nachhaltig beweisen. Besonders das letzte nervenaufreibende Spiel, bei dem die Teilnehmer Tischtennisbälle unter Zeitdruck mit einem Greifarm in ein Rohr manövrieren mussten, sorgte für Spannung. Obwohl ihr am Ende der entscheidende Siegpunkt von den Zuschauern verwehrt blieb, bewies sie Teamgeist und hinterließ dabei nicht nur bei ihren Mitstreitern, sondern sicher auch bei vielen Zuschauern einen bleibenden Eindruck.

Imago Laura Maria Lettgen, TV-Bekanntheit

Joyn Laura Lettgen bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn Laura Maria Lettgen und Harald Glööckler bei "Promi Big Brother" 2025