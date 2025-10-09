Werden Anne Wünsches Kinder wegen Erotikkarriere gemobbt?

Anne Wünsche (34) startet gerade so richtig als Erotikmodel durch. Im September hat die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin sogar auf der Venus-Messe in Berlin ihre eigene Sexpuppe vorgestellt. Auch in den sozialen Medien hat sie eine große Fanbase – dort sorgen sich jedoch viele, ob Annes Sprösslinge wegen ihrer Karrierewege gemobbt werden könnten. Auf Instagram stellt die Mutter von drei Kindern nun klar: "Meine Kinder werden nicht in der Schule fertiggemacht! Sie leben ganz normal, lachen, haben Freunde – wie jedes andere Kind auch."

Anne stellt klar, dass das meiste negative Feedback zu ihrem Job von ihren eigenen Followern im Netz kommt. "Die einzigen, die ständig daraus ein Thema machen, seid ihr – hier im Internet. Ausgerechnet die, die vorgeben, Kinder schützen zu wollen, sind die, die meine am lautesten verurteilen", gibt sie zu bedenken. Anne sorgt sich um die Sicherheit ihrer Kids – so sehr sogar, dass sie in Erwägung zieht, Deutschland hinter sich zu lassen.

Anne pflegt einen sehr offenen Umgang mit ihren Kindern. Über das, was sie im Netz so treibt, sind die drei Geschwister stets informiert – natürlich in einem Rahmen, der für Kinder angemessen ist. Im Gespräch mit Promiflash auf der Venus-Messe betonte die Influencerin, wie wichtig es ihr sei, dass ihre Kids aufgeklärt und selbstbestimmt sind. "Mach, was du für richtig hältst. Es gibt da keine Grenzen. Es sei denn, du nimmst Drogen, bist gewalttätig oder rassistisch. Aber ansonsten lebe dein Leben, weil du lebst nur ein einziges Mal und lass dich von niemandem aufhalten", erklärt sie ihr Lebensmotto.

