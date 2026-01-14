Diese Stars verließen "Der Bergdoktor" im Laufe der Jahre

Seit 2008 ist Der Bergdoktor das Herzstück des ZDF-Programms und verzaubert Millionen von Zuschauern mit seiner einzigartigen Mischung aus Alpenromantik und emotionalen Geschichten. Doch während Hans Sigl (56) als Dr. Martin Gruber unerschütterlich seinem Posten treu bleibt, mussten Fans über die Jahre hinweg schmerzhafte Abschiede verkraften. Zuletzt traf es Rolf Pflüger (Wolfram Berger) in Staffel 18, der nach einem Herzinfarkt den Serientod erlitt und gleich den Plot um Enkelin Lilli in der aktuellen 19. Staffel bestimmt. Die glamouröseste Ära der Serie war zweifellos die Zeit mit Sophia Thomalla (36) als verführerische Sprechstundenhilfe Nicole Schneider von 2009 bis 2013. Die damals 23-jährige Schauspielerin entschied sich bewusst dafür, der Serie den Rücken zu kehren, um neue berufliche Wege zu erkunden. Die Tradition der "problematischen" Arzthelferinnen setzte sich laut Kino.de fort mit Irena Bornholm (Nicole Beutler, 56) und später Linn Kemper (Andrea Gerhard, 42), die sich in Hans Gruber verliebte und damit für familiäre Turbulenzen sorgte.

Der wohl emotionalste Abschied war der plötzliche Tod von Siegfried Rauch (†85) alias Dr. Roman Melchinger im März 2018. Als Zeichen der Trauer schwärzte Hans sein Profilbild auf Facebook und schrieb schlicht: "Stille." Die Serienmacher entschieden sich dafür, Siegfrieds Tod auch in der Handlung zu thematisieren. Dr. Melchinger war mehr als nur ein Mentor für Martin Gruber – er verkörperte die Tradition der Landmedizin und hinterließ eine Lücke, die bis heute spürbar ist. Tragisch war das Schicksal von Dr. Andrea Junginger (Tessa Mittelstaedt, 51), bei der in Staffel 4 lebenserhaltende Maßnahmen nach einem Autounfall eingestellt wurden – ausgerechnet, nachdem Martin ihr einen Heiratsantrag gemacht hatte. Dramatisch war auch das Ende von Arthur Distelmeier (Martin Feifel), dem Nachbarn der Grubers, der unter Alkoholeinfluss seinen eigenen Hof anzündete. Viele Figuren suchten woanders ihr Glück, nachdem es in Elmau nicht gelang. Jörg Dreiseitl (Konstantin Graudus) zog nach Hamburg, Onkel Ludwig räumte nach einem Geständnis das Feld und Franziska Hochstetter (Simone Hanselmann, 46) bekam mit Martin Sohn Johann und ging mit ihm nach New York.

"Der Bergdoktor" ist längst mehr als nur eine deutsche Fernsehserie – er ist ein internationales Phänomen und läuft in 16 Ländern. Damit ist das TV-Format ein tolles Sprungbrett für Schauspieler, das Türen öffnet und Karrieren prägt. Mit fast 5 Millionen Zuschauern beim Staffelstart 2026 und einem Marktanteil von 19,9 Prozent beweist die Serie auch nach 18 Jahren ihre ungebrochene Anziehungskraft. Während Mark Keller (60) zugibt, dass er seine Rolle als Dr. Alexander Kahnweiler anfangs ablehnte, weil "sie viel zu klein war", ist er heute dankbar für die Beständigkeit der Serie. Der Arbeitsdruck ist allerdings enorm: "Der ballert von morgens bis abends durch", beschreibt Mark seinen Kollegen Hans, der "120 Tage im Jahr" im Einsatz ist. "Wir haben immer Stress. Wir drehen 90 Minuten in 16 Drehtagen. Wir haben ein hohes Pensum, müssen schnell drehen und schnell arbeiten", bestätigt auch Hans im Interview mit Bunte. Die neuen Folgen laufen donnerstags um 20:15 Uhr im ZDF.

ZDF und Christian Kaufmann Fotografie, Archivnummer: 89935-1-11 Hans Sigl in "Der Bergdoktor"

RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, Moderatorin

Hannes Magerstaedt / Getty Images Cast von "Der Bergdoktor"