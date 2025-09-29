Aleks Petrovic und Emmy Russ zeigen sich vertraut in Doku

Aleks Petrovic (34) sorgt aktuell für Schlagzeilen – und das nicht nur wegen seines bevorstehenden Kampfs bei Fame Fighting 3. Während dem Realitystar im vergangenen Jahr noch seine damalige Verlobte Vanessa Nwattu zur Seite stand, hat sich das Bild nun gewandelt: In der Bild-Doku "Unleashed" ist an seiner Seite plötzlich Emmy Russ (26) zu sehen. Die Reality-Blondine erweist sich beim Training als engagierte Unterstützung, reicht Handtücher an und wischt ihm den Schweiß ab. Außerdem scheint sie auch in einer weiteren Szene dabei zu sein: Während Aleks sich am Pool eine Pause gönnt, liegt eine blonde Frau an seiner Seite, die ein herzförmiges Tattoo an ihrem Arm trägt – und dieses lässt sich eindeutig Emmy zuordnen.

Aleks und Vanessa hatten sich noch 2022 bei den Dreharbeiten zu Temptation Island V.I.P. kennen und lieben gelernt, nachdem er sich dort von seiner damaligen Partnerin Christina Dimitriou (33) trennte. Ihre Beziehung stellten sie erst in diesem Sommer erneut in der Show auf die Probe. Nun scheint die Verbindung allerdings einen Bruch erlitten zu haben. Aleks' Gegner Yasin Cilingir (34), ebenfalls im Fame-Fighting-Line-up, findet dazu klare Worte in der Doku: "Er hat es schon mit Christina bei 'Temptation Island' verkackt und jetzt mit Vanessa anscheinend auch." Ob Emmy Aleks tatsächlich am 18. Oktober beim Kampf in Essen von der Tribüne aus unterstützen wird, bleibt vorerst offen.

Bereits zuvor hatte die Influencerin mit ihrem Social-Media-Post für Aufsehen gesorgt, als sie ihren Flug nach Dubai ankündigte. Zeitgleich erklärte Aleks ebenfalls online, dass er für die Dreharbeiten rund um das Boxspektakel dorthin unterwegs sei. Diese simultanen Aktivitäten haben bereits für reichlich Spekulationen gesorgt. Emmy, bekannt für ihren Style und ihr selbstbewusstes Auftreten, gilt in der Reality-TV-Szene als schillernde Persönlichkeit. Sollte sie bei dem Event an Aleks' Seite auftauchen, werden Medien und Fans sicherlich genau hinschauen, ob sich die aufkommenden Gerüchte um eine neue Romanze bestätigen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures, IMAGO / BOBO Aleks Petrovic und Emmy Russ

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, November 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Emmy Russ, TV-Bekanntheit