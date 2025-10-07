Das sind Vanessa Nwattus Grenzen bei "Temptation Island"

Die neue Staffel von Temptation Island V.I.P. ist gerade erst am 6. Oktober gestartet und sorgt bereits für Gesprächsstoff. Im Mittelpunkt stehen dieses Mal auch Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic (34), die sich dem bekannten Treuetest des Formats stellen. Doch Vanessa hat im Vorfeld klar definiert, welche Grenzen sie für unabdingbar hält. Im Interview mit Promiflash erklärte sie: "Also für mich gibt es definitiv klare Grenzen bei Temptation." Besonders emotionale Verbindungen, wie die aus früheren Staffeln, seien für sie ein No-Go. Bereits in der Vergangenheit hatte es zwischen Aleksandar und einer anderen Teilnehmerin zu intensiven Momenten gekommen, die Vanessa in diesem Kontext nicht erneut erleben möchte.

Neben emotionaler Nähe ist für Vanessa auch körperliche Nähe ein Tabu. Dazu zählt sie Dinge wie Flirten, tiefgehende Gespräche und alles, was darüber hinausgeht, etwa Küssen oder gar intime Momente. Diese klaren Regelungen hätten sie und Aleksandar im Vorfeld intensiv besprochen, um Missverständnisse oder Verletzungen von Anfang an zu vermeiden. "Das ist einfach zu viel", fügte sie hinzu und ließ keinen Zweifel daran, dass sie klare Prinzipien für den Verlauf der Show hat. Ob Aleksandar diese Vorgaben einhalten wird, bleibt abzuwarten, während die Staffel weiterläuft.

Das Paar ist den Zuschauern bereits aus vorherigen TV-Formaten bekannt. Vor allem Aleksandar hatte in der Vergangenheit durch seine Einstellung zur Beziehung immer wieder Wellen geschlagen. Oft beschrieb er sich selbst als traditionellen und maskulinen Part, der für die wichtigsten Dinge im gemeinsamen Leben zuständig sei. Vanessa zeigte sich in der Vergangenheit gelassen, doch bei "Temptation Island VIP" könnte die Ausleuchtung dieser Dynamik noch einmal für neuen Zündstoff sorgen. Fans des Formats blicken gespannt auf die kommenden Entwicklungen des Paares in der Show.

IMAGO / Reichwein Vanessa Nwattu, Realitystar

Cast der neuen Staffel "Temptation Island V.I.P." Cast der neuen Staffel "Temptation Island V.I.P." 2025

RTL Ales und Vanessa, Kandidatin "Temptation Island V.I.P." Staffel 6