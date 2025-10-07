So war der Rollentausch für Ex-Verführerin Vanessa Nwattu

Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic (34) stellen sich aktuell einer besonderen Herausforderung. In der neuen Staffel von Temptation Island V.I.P. testen die beiden Reality-TV-Stars, die seit einiger Zeit ein Paar sind, ihre gegenseitige Treue. Besonders für Vanessa ist dies eine ungewöhnliche Situation, denn einst war sie selbst als Verführerin Teil des Formats. Nun erlebt sie die Show aus einer vollkommen anderen Perspektive – als Teilnehmerin in einer festen Beziehung. Im Gespräch mit Promiflash gibt sie zu, dass der Rollenwechsel nicht ganz einfach ist. "Es ist schon eine komische Situation", erklärt sie und ergänzt, dass die Dynamik dabei eine andere sei: "Als Verführerin bist du einfach nur da, um Spaß, Sonne und ein bisschen auch die Versuchung mitzunehmen."

Jetzt steht für Vanessa viel mehr auf dem Spiel, wie sie im selben Interview betont. Als Kandidatin sei sie mit ihrer ernsthaften Beziehung Teil des Formats, und dadurch seien ganz andere Herausforderungen mit im Spiel. "Es geht dir ja schon um einiges dort", sagt sie und beschreibt die Erfahrung als "ziemlich hartes Pflaster". Trotz ihrer früheren Erfahrung als Verführerin sei es dieses Mal eine völlig neue Ebene, auf der sie und Aleksandar sich beweisen müssen. Die Sendung, die bekannt dafür ist, Beziehungen auf die Probe zu stellen, kann laut Vanessa nicht unterschätzt werden. Wie das Paar sich dabei schlägt und ob ihre Bindung der Versuchung widersteht, bleibt abzuwarten.

Dass die beiden an der Show teilgenommen haben, könnte auch eine Frage des richtigen Angebots gewesen sein. Bereits im Vorfeld hatte das Paar angedeutet, dass eine gewisse Verlockung von den finanziellen Aspekten ausging. Vanessa und Aleksandar, die sich letztendlich bei einer prominenten Veranstaltung zur Show überreden ließen, scheinen solche Entscheidungen mit Humor und Ehrlichkeit zu treffen. Ob sich das auch unter den besonderen Herausforderungen von "Temptation Island V.I.P." bewahrheiten wird, bleibt für die Zuschauer spannend.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

IMAGO / BOBO Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, November 2024

RTL Ales und Vanessa, Kandidatin "Temptation Island V.I.P." Staffel 6