Arm verdreht: Billie Eilish wird von einem Fan angegriffen

Bei einem Konzert suchte Billie Eilish (23) an der Absperrung vor der Bühne die Nähe zu den Fans. Clips des Moments, die auf X kursieren, zeigen, dass die Zuschauer vor Freude teilweise richtig die Nerven verloren: Einige schrien der Sängerin nicht nur entgegen, sondern kreischten regelrecht. Doch bei manchen nahm die Begeisterung überhand. In dem Video ist zu sehen, wie Billie beim Vorbeigehen von einem Fan am Arm festgehalten wird. Als wäre das nicht genug, wurde ihr dabei auch der Arm nach hinten verdreht. Die Security ist glücklicherweise direkt zur Stelle und befreit den Popstar aus der Misere. Billies Gesichtsausdruck zufolge fand sie die Aktion allerdings alles andere als lustig. Andere Clips zeigen, dass auch die umstehenden Fans das nicht cool fanden, auf die entsprechende Person losgingen und vom Sicherheitspersonal getrennt werden mussten.

Billie musste ihre Fans bereits in der Vergangenheit zur Ordnung rufen, denn offenbar kam es zuletzt häufiger vor, dass Fans bei Konzerten oder Meet & Greets übergriffig wurden. Im Mai wandte die US-Amerikanerin sich in einem Post bei Instagram mit einer Bitte an ihre Community. "Bitte tut mir einen Gefallen und fasst meine Brüste während des Meet & Greets nicht an. Ich habe diesen Sche*ß immer über mich ergehen lassen, dabei ist es ganz und gar nicht cool", meinte sie ernst. Am Abend zuvor war es wohl genauso zu so einem Vorfall gekommen. Die "Birds of a Feather"-Interpretin glaube zwar, das sei ein Versehen gewesen. Deshalb habe sie so getan, als habe sie nichts bemerkt – auch damit der Fan sich nicht schlecht fühle, sollte es keine Absicht gewesen sein. Dennoch stellte Billie klar: "Sollte dieser Sche*ß [beabsichtigt gewesen sein], bin ich weg."

Billie gehört aktuell zu den größten Popstars überhaupt. Ihre Tournee begeisterte Fans auf der ganzen Welt – auch in Deutschland machte sie Halt. Unter anderem stand sie in Berlin auf der Bühne. Früher gab es die 23-Jährige auf der Bühne nur in Kombination mit ihrem Bruder Finneas – die beiden produzierten ihre Musik seit jeher gemeinsam. Der fehlte bei ihren letzten Konzerten allerdings. Im vergangenen Jahr spielte Billie ihr erstes Konzert ohne Finneas. Ein seltsames Gefühl, wie sie in einem Interview mit CBS Morning verriet: "Ich habe nie in meinem Leben eine Show ohne meinen Bruder gemacht." Auch ihre Eltern, die sonst immer die ganzen Touren mitgereist waren, kamen nur vereinzelt zu Besuch.

Getty Images Billie Eilish in Miami im Oktober 2025

Getty Images Billie Eilish bei einem Konzert in Miami, Oktober 2025

Getty Images Finneas O'Connell and Billie Eilish, musizierende Geschwister