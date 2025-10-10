Elizabeth Hurley liebt Billy Ray Cyrus unterm Tipi

Elizabeth Hurley (60) hat erstmals Einzelheiten über ihre Romanze mit Billy Ray Cyrus (64) preisgegeben. Die Schauspielerin erzählte, wie der Sänger den Sommer über ihre Zuneigung mit selbst komponierten Liebesliedern festigte. Auf ihrer Farm in Herefordshire verbrachten die beiden viel Zeit miteinander, wobei Billy Ray Elizabeth mit seiner Gitarre begleitete, während sie mit der Motorsäge arbeitete. Zu ihrem Geburtstag überraschte Billy Ray sie mit einem riesigen Tipi, in dem das Paar gemeinsame, romantische Stunden verbringt. "Er ist eindeutig romantischer als ich. Aber es ist unglaublich schön", schwärmte Elizabeth im Gespräch mit Cat Deeley und Ben Shepherd in der TV-Sendung "This Morning".

Das Paar ging im April mit seiner Beziehung an die Öffentlichkeit. Seitdem zeigen sich die beiden unzertrennlich. Elizabeth berichtete weiter, dass Billy Ray auch ein Lied über das Finden von Glück geschrieben habe, das angeblich für sie sei. Diese Zuneigung bleibt auch ihrer Familie nicht verborgen: Ihr Sohn Damian Hurley (23), der aus einer früheren Beziehung stammt, ist ein großer Fan des Country-Musikers und hat die neue Beziehung seiner Mutter offenbar schon abgesegnet. Neben ihrer gegenseitigen Zuneigung teilen Elizabeth und Billy Ray auch die Liebe zur Natur. Sie beschrieb, wie sie gemeinsam Vögel durch Ferngläser beobachten und das Verhalten der Tiere bewundern.

Beim diesjährigen Virgin Atlantic Attitude Awards in London wurde Elizabeth zudem mit dem Honorary Gay Award ausgezeichnet. In ihrer Rede nahm sie die LGBTQ+-Gemeinschaft in den Fokus, dankte für deren Unterstützung und betonte ihre langjährige Verbundenheit mit der Szene. Sie witzelte, dass sie alle Eigenschaften einer Diva habe – von ihrer Liebe zu Pailletten bis zu ihren vielen schwulen Freunden – dabei aber eigentlich sehr pflegeleicht sei. Elizabeth, die schon einige prominente Beziehungen hinter sich hat, wirkt mit Billy Ray heute glücklicher denn je.

Getty Images Elizabeth Hurley, Schauspielerin

Getty Images Damian Hurley strahlt

ActionPress Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley in London, August 2025