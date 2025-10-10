Fremdflirt-Gerüchte um Paulina: Das denkt Cecilia Asoro

Schon Anfang des Monats behauptete Wilson Coenen, Paulina Ljubas (28) habe bei Germany Shore fremdgeflirtet. Die Influencerin ist eigentlich mit Tommy Pedroni (30) zusammen, mit dem sie auch in der Show auftrat. Laut Wilson habe sie aber trotz der Beziehung heftig mit ihm geflirtet. Gegenüber Promiflash gibt nun auch Reality-Kollegin Cecilia Asoro (29) ihre Einschätzung dazu ab – sie kennt Paulina unter anderem aus dem Format The 50. "Ich denke schon, dass sie sehr flirty ist. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass sie fremdgeflirtet hat", meint Cecilia. Sie könne nicht direkt sagen, dass sie ihrer Kollegin den Flirt zutraue, sei aber auch sicher, dass die Wahrheit ans Licht komme, sollte alles auf Kamera sein.

Gleichzeitig betont Cecilia aber auch, dass sie den Eindruck habe, Paulina sei derzeit sehr verliebt in ihren Tommy – das würde ihr keinen Anlass geben, fremdzuflirten. Im Gespräch mit Promiflash erinnert die 29-Jährige sich aber auch, dass Paulina in der Vergangenheit schon einmal mit einem anderen Mann anbandelte, obwohl sie eigentlich vergeben war. Welche Situation Cecilia meint, klärt sie nicht auf. Allerdings nahm Paulina 2022 mit ihrem damaligen Partner Henrik Stoltenberg (29) an Temptation Island V.I.P. teil. Dort verguckte sie sich in Verführer Dominik Brcic. Als es zwischen den beiden zum Kuss kam, zog Henrik die Reißleine und brach die Show ab. Dabei schien er selbst auch kein Kind von Traurigkeit gewesen zu sein: Er turtelte heftig mit Verführerin Anastasia und verschwand nach einem Lapdance sogar mit ihr im Gebüsch.

Zu den aktuellen Flirt-Gerüchten äußerte Paulina sich bisher nicht selbst. Dass Wilson nicht besonders gut auf sie und ihren Tommy zu sprechen ist, ist allerdings keine Neuheit. Das Paar ist aktuell in Das Sommerhaus der Stars zu sehen, was der Tätowierer zum Anlass nahm, bei Instagram gegen die beiden zu wettern. In einem Q&A wurde er nach seiner Meinung gefragt und holte direkt aus: "Schlimm... Finde Paulina und Tommy sind sehr eklige Menschen." Das konnte die 28-Jährige nicht so stehen lassen und wehrte sich im Netz direkt. Im Gegenzug warf sie ihm Doppelmoral vor und vermutete: "Ich glaube, insgeheim bist du sauer, weil du so uninteressant warst für Fame Fighting – weil das wolltest du ja unbedingt gegen Tommy machen. Du bist vorne immer sau nett und hintenrum kommst du so?"

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas, Imago Collage: Paulina Ljubas und Cecilia Asoro

Anzeige Anzeige

IMAGO / wilson.jr Wilson Coenen, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas, Reality-TV-Stars

Anzeige