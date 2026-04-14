Umuts "Nightfever"-Ausraster: Cecilia hat es "öfter erlebt"

Dass Umut Tekin (28) und Serkan Yavuz (33) kein gutes Miteinander pflegen, ist kein Geheimnis. Bei Sam Dylans (35) neuer Liveshow "Nightfever" ist die Rivalität der beiden Realitystars nun erneut explodiert – so heftig, dass sogar die Produktion eingreifen musste. Für Cecilia Asoro (29) war das Verhalten ihres Bekannten Umut dabei keine große Überraschung. Im Promiflash-Interview verriet die Realitystar-Kollegin: "Also so wie Umut heute war, so hab ich ihn schon öfter erlebt."

Cecilia scheint den Ausraster schon kommen gesehen zu haben, noch bevor es überhaupt so weit war. "Also, er muss dann halt einen drauflegen und muss sein Ego zeigen: 'Ich bin der Umut'", erklärte sie gegenüber dem Star-Magazin. Außerdem stellte sie klar, dass die Kombination der beiden Streithähne schlicht und ergreifend keine gute sei: "Wenn Serkan und Umut aufeinandertreffen, dann kann es nur eskalieren. Und das habe ich mir schon gedacht, als er hier reinkam."

Bei "Nightfever" war Umut als Überraschungsgast eingeladen und traf dabei unerwartet auf Serkan. Die Begegnung eskalierte schnell: Umut rastete vor Publikum und laufenden Kameras lautstark aus. Auslöser war wohl Serkans Verhalten gegenüber einer anderen Frau aus der Reality-TV-Welt. Serkan verließ die Bühne schließlich freiwillig, doch auch das schien Umut kaum zu beruhigen – er brüllte ihm noch lautstark hinterher. Moderator Sam musste eingreifen und ließ die Mikrofone der beiden abschalten, bevor das Produktionsteam Serkan aus der Show herausführte.

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Collage: Amazon MGM Studios, IMAGO / Gartner Collage: Cecilia Asoro spricht über Umut Tekin.

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Promiflash Vanessa Brahimi, Sam Dylan, Serkan Yavuz und Cecilia Asoro bei "Night Fever", April 2026

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Banijay Productions Sam Dylan moderiert die Reality-TV-Talkshow "Nightfever"