Julia Roberts über ihre strengen Regeln für ihre Kinder

Julia Roberts (57) gewährte in einem Gespräch mit ihrem langjährigen Freund und Kollegen George Clooney (64) Einblicke in ihr Leben als Mutter. Im Interview für die erste Ausgabe des neuen 72 Magazine erinnerte sich die Schauspielerin daran, wie sie und ihr Ehemann Danny Moder (56) ihre drei Kinder Hazel, Phinnaeus und Henry erzogen haben. Die Hollywood-Ikone bezeichnete sich und Danny als "strenge Eltern" mit klar definierten Regeln. Ihre Kinder hatten zum Beispiel im Vergleich zu ihren Altersgenossen spät Zugang zu Handys. "Wir wurden sicherlich als strengere Eltern betrachtet. Nicht, dass wir richtige Gesetze erlassen hätten, aber es gab Regeln, und die galten immer", erklärte Julia.

Die Schauspielerin betonte außerdem, dass sie und Danny in ihren Grundwerten stets übereinstimmen, was für die Erziehung ihrer Kinder von großer Bedeutung war. "Wir wollten immer, dass unsere Kinder mit Werten aufwachsen", sagte sie. Julia erinnerte sich auch daran, dass ihre Kinder erst spät begriffen, wie berühmt ihre Mutter tatsächlich ist. Mit ihrem Ehemann habe sie zudem einfache Regeln wie keine Handys am Esstisch eingeführt, die auch heute noch ein fester Bestandteil ihres Familienlebens sind. Noch immer sind die Verbindungen innerhalb der Familie stark. Julia schwärmte davon, dass ihre Kinder es ihr ermöglichen, weiterhin dieselbe fürsorgliche Mutter zu sein wie damals.

Neben ihrer Rolle als Mutter kehrt Julia Roberts nun zurück ins Rampenlicht: Ab dem 10. Oktober ist sie im Film "After The Hunt" zu sehen, wo sie eine blonde College-Professorin spielt, die inmitten persönlicher und beruflicher Konflikte steht. Der von Luca Guadagnino (54) inszenierte Film, in dem auch Andrew Garfield (42) und Ayo Edebiri (29) mitspielen, wurde kürzlich beim Filmfestival von Venedig vorgestellt. Gleichzeitig ziert Julia das Cover der ersten Ausgabe des 72 Magazine und startet damit ein neues Kapitel für das Mode- und Kulturmedium, das sich mit seiner authentischen und zeitgemäßen Ausrichtung hervortun will.

Anzeige Anzeige

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Julia Roberts und George Clooney im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Julia Roberts, 2022