Wilde Zeiten mit Koks: George Clooney legt Drogenbeichte ab

George Clooney (64) blickt schonungslos auf seine wilden Jahre zurück. Der Hollywoodstar sprach im neuen Esquire-Interview offen über seine damaligen Drogenexperimente – und machte dabei eine ehrliche Beichte: "Ich habe Koks und anderes Zeug ausprobiert", verriet der "Ocean’s Eleven"-Darsteller. In den 1980ern sei Kokain in Hollywood weit verbreitet gewesen, erklärte er. "Damals dachte man: Das ist nicht wie Heroin, das macht nicht abhängig. Aber irgendwann stellte sich heraus – doch, das ist ziemlich gefährlich." Besonders eklig: Das weiße Pulver war häufig mit Mannit gestreckt – einem Abführmittel. "Jeder zog eine Line und rannte dann aufs Klo", erinnerte sich George.

Auch eine andere Drogen-Erfahrung blieb ihm unvergesslich: Gemeinsam mit Freunden habe George Haschbrownies gebacken, um beim Schauen des Klassikers "Der Zauberer von Oz" und dem Pink-Floyd-Album "Dark Side of the Moon" high zu sein. Das Experiment endete allerdings weniger glamourös: "Wir waren komplett fertig. Wirklich – ich glaube, wir alle – da waren etwa zwanzig Leute im Vorführraum, und der Film war zu Ende, aber wir saßen einfach da und haben stundenlang kein Wort gesagt. Stundenlang! Bis die Sonne aufging, und wir dachten nur… das ist einfach nicht mein Ding."

Heute ist von diesen wilden Zeiten nichts mehr übrig. Mit seiner Frau und den gemeinsamen Zwillingen Ella (8) und Alexander (8) lebt der Schauspieler ein ruhiges Familienleben. Amal (47) sorgt dabei für klare Regeln: In ihrem Haus herrscht striktes Handyverbot für Gäste. "Ich habe jetzt einen Korb, in dem ich alle Handys sammle", erklärte sie im Glamour-Interview. Privatsphäre hat für die Clooneys oberste Priorität.

Getty Images George Clooney, Schauspieler

Getty Images George und Amal Clooney im Dezember 2023

Getty Images George Clooney, September 2024