George Clooney schwärmt über Gesangstalent seiner Zwillinge

George Clooney (64) hat bei einer Veranstaltung des New York Film Festivals über seine achtjährigen Zwillinge Alexander und Ella gesprochen und dabei ihre besonderen Talente hervorgehoben. In einem Gespräch mit E! News verriet der Hollywood-Star, dass seine Kinder eine Leidenschaft für Musik entwickelt haben und gerne singen. Besonders angetan sind sie von dem anspruchsvollen Soundtrack des Musicals "Hamilton". "Ich hatte kürzlich sechs Kinder in meinem Van, die alle Songs von Hamilton gesungen haben", teilte er humorvoll mit.

Zudem versuchen die beiden gerade zu verstehen, was der Ruhm ihrer Eltern bedeutet. "Mein Sohn fragte mich kürzlich: 'Papa, was heißt berühmt?'", erzählte George und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu, dass er seinem Sohn geantwortet habe: "Sag deinem Klassenkameraden, dass ich sehr berühmt bin." Ein weiteres bemerkenswertes Talent der Zwillinge, die 2017 geboren wurden, sind ihre Sprachfähigkeiten. Dank ihrer Mutter Amal (47), die als Menschenrechtsanwältin in mehreren Ländern aktiv ist, sprechen Alexander und Ella fließend Englisch, Französisch und Italienisch. George scherzte 2023 bei Jimmy Kimmel Live!, dass diese Mehrsprachigkeit in der Familie zu einer taktischen Überlegenheit seiner Kinder geführt habe.

George und Amal halten ihr Familienleben bewusst privat, um ihre Kinder zu schützen. Sie vermeiden es, die Zwillinge in sozialen Medien oder bei öffentlichen Anlässen ins Rampenlicht zu rücken. Gemeinsame Zeit abseits des Hollywood-Trubels zu verbringen, ist ihnen dabei besonders wichtig. George genießt es, aktiv im Leben der Zwillinge präsent zu sein, und bezeichnete diese Phase als eine der schönsten seines Lebens. "Ich bin noch jung genug, um mit ihnen herumzutollen. Das lässt schnell nach. Aber im Moment kann ich es noch. Ich habe also wirklich viel Spaß", erklärte er gegenüber Fox's Extra.

Getty Images George Clooney bei der Broadway-Premiere von "Good Night, And Good Luck", April 2025

Getty Images Amal Clooney und George Clooney, September 2024

Getty Images George und Amal Clooney, Juni 2025