George Clooneys Kinder mögen ihn noch – dank ihres Alters

Vor Kurzem hatte George Clooney (64) bei der Premiere seines neuen Films "Jay Kelly" in der Alice Tully Hall in New York allen Grund zum Strahlen. Der Schauspieler scherzte im Gespräch mit People über die Unterschiede zwischen ihm und seiner Filmfigur, die auf einer Reise der Selbstfindung herausfindet, was im Leben wirklich zählt. Anders als der traurige Charakter, den er verkörpert, sei er mit einem erfüllten Leben gesegnet. "Ich hatte das Glück, großartige Freunde und eine wundervolle Familie zu haben. Und meine Kinder mögen mich tatsächlich noch", verriet George laut People und fügte scherzend hinzu: "Sie sind jung." Seine Zwillinge Alexander und Ella, die er gemeinsam mit seiner Frau Amal Clooney (47) 2017 begrüßte, sind inzwischen acht Jahre alt.

George hat in der Vergangenheit stets darauf geachtet, das Privatleben seiner Kinder aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, teilte jedoch hin und wieder Anekdoten aus dem Familienalltag. Bei einem früheren Auftritt in der "Late Show with Stephen Colbert" berichtete er stolz über die Fortschritte seines Sohnes im Schachspielen und über die Lektionen, die er ihm dabei fürs Leben mitgibt. "Wenn er verliert, sage ich ihm: 'Gib die Hand und sag gutes Spiel. Ich hole dich nächstes Mal.' Das sind die Regeln, nach denen man leben sollte." Kürzlich verriet der Hollywood-Star außerdem, dass seine Kinder große Taylor Swift-Fans sind, Filmlegenden wie Robert De Niro (82) bei ihnen hingegen wenig Eindruck hinterlassen: "Robert De Niro ist bei uns zu Hause und sie fragen: 'Wer ist das?' Sie interessiert das einfach nicht."

George, der für Filme wie "Ocean's Eleven" bekannt ist, genießt neben seinem beruflichen Erfolg ganz offensichtlich die Rolle als Ehemann und Vater. Mit Amal, der renommierten Anwältin für Menschenrechte, bildet er nicht nur eines der Traumpaare Hollywoods, sondern auch ein Team, das seine Kinder so normal wie möglich erziehen möchte. In Interviews betont der Schauspieler immer wieder, wie sehr er die Zeit mit seinen Zwillingen schätzt und sich über jeden neuen Moment mit ihnen freut. Seine bodenständige Art und sein Sinn für Humor beweisen, dass er sich nicht nur in der Welt der großen Blockbuster, sondern auch in der Rolle des Familienvaters mehr als wohlfühlt.

Getty Images George Clooney in Venedig, August 2025

Getty Images George Clooney und Amal Clooney bei der "Jay Kelly"-Premiere in New York, 2025

