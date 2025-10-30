Pietro Lombardi meldet sich aus dem Krankenhaus bei den Fans

Sänger Pietro Lombardi (33) hat sich nach einer Horror-Nacht aus dem Krankenhaus bei seinen Fans gemeldet und dabei für Erleichterung gesorgt. In einer Nachricht auf Instagram erklärte der 33-Jährige, dass er sich aktuell zur Untersuchung in ärztlicher Obhut befinde. Nachdem er in der Nacht zuvor von einem plötzlich auftretenden Anfall mit Atemnot und Übelkeit geplagt wurde, bat er seine Fans nun: "Macht euch keine Sorgen. Alles gut." Die vielen mitfühlenden Nachrichten seiner Anhänger scheinen dem Sänger viel Trost zu spenden.

Laut seiner Botschaft auf Instagram sei er zum aktuellen Zeitpunkt in guter Betreuung und werde gründlich untersucht. Details zu einer möglichen Ursache der Beschwerden nannte der Musiker, der in der aktuellen Staffel Love Island VIP seinen Song "Fuego" performte, allerdings noch nicht. Der Reality-TV-Star betonte jedoch, dass die Situation unter Kontrolle sei und bedankte sich für die Unterstützung und das Mitgefühl seiner Community. Ärzte würden nun sicherstellen, dass kein langfristiges gesundheitliches Risiko bestehe.

"Ich dachte wirklich, ich ersticke, und was mir so Angst gemacht hat, war, dass es einfach aus dem Nichts kam", teilte der Musiker zuvor in seiner Story mit und beunruhigte seine zwei Millionen Follower. "Hatte für einen kurzen Moment echt innerlich Angst und so eine richtige Panik." Trotz dieser Herausforderungen zeigt sich der Sänger nun kämpferisch und optimistisch, was ihn zu einem Vorbild für viele macht. Bekannt wurde Pietro 2011 durch seinen Sieg bei der achten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Mittlerweile ist der Ex von Sarah Engels (33) und Laura Maria Rypa (29) stolzer Vater von drei Söhnen.

IMAGO / nicepix.world Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / pietrolombardi Sänger Pietro Lombardi meldet sich aus dem Krankenhaus, Screenshot 2025.

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025