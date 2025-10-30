Becca Kufrin und Thomas Jacobs erwarten ihr zweites Kind

Becca Kufrin (35) und Thomas Jacobs haben erneut freudige Nachrichten zu verkünden: Das Paar erwartet sein zweites Kind! Die beiden amerikanischen Bachelor in Paradise-Stars teilten die frohe Botschaft mit einem kreativen Halloween-Video auf Instagram. Darin trägt Becca einen Hexenhut und rührt in einem Kessel, während ihr Sohn Benny, passend im Geisterkostüm, und Thomas ihr assistieren. Zum krönenden Abschluss präsentiert Benny einen Kürbis mit der Aufschrift "Großer Bruder", bevor die mit Spannung erwartete Ankündigung folgt: Das Baby soll im April 2026 auf die Welt kommen.

Zahlreiche Wegbegleiter aus dem Bachelor-Universum ließen es sich nicht nehmen, ihre Glückwünsche in den Kommentaren zu teilen. Ashley Iaconetti, Vanessa Grimaldi, Kendall Long und Rachel Recchia (29) gehörten zu den Ersten, die ihre Freude über die wachsende Familie der beiden ausdrückten. Bereits im Sommer hatte Becca in einem Gespräch mit dem Magazin People offen darüber gesprochen, dass sie und Thomas sich ein weiteres Kind wünschten. Damals berichtete sie, dass der Weg zur erneuten Schwangerschaft dieses Mal herausfordernder gewesen sei als bei ihrem ersten Kind. Umso glücklicher scheinen sie nun über ihr kleines Wunder zu sein.

Die Grundsteine für das gemeinsame Familienglück legten Becca und Thomas schon vor einiger Zeit. Mit der Geburt ihres ersten Sohnes Benny fanden sie ihr großes Glück und widmen sich seitdem mit viel Leidenschaft ihrer Rolle als Eltern. Damals postete Thomas ein Bild ihrer neuen Fußmatte auf Instagram, auf der stand: "Baby schläft. Bitte ruiniert uns das nicht." Dazu schrieb er nur ein Wort: "Zuhause". Die frischgebackenen Eltern zogen sich zunächst zurück und genossen die ersten Kuscheleinheiten mit ihrem Baby. Becca schrieb damals glücklich in ihrer Story: "Im Moment genießen wir noch die Liebe und die Kuscheleinheiten, aber wir haben einen neuen kleinen Kürbis."

Anzeige Anzeige

Instagram / bkoof Becca Kufrin und Thomas Jacobs mit ihrem Sohn, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / bkoof Becca Kufrin und Thomas Jacobs mit ihrem Sohn, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / bkoof Becca Kufrin, Thomas Jacobs und ihr Sohn, Oktober 2023