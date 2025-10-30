"Vergeben": "Prominent getrennt"-Nico bestätigt Beziehung

Nico Nizou macht es offiziell: Der Reality-TV-Star hat in einer aktuellen Fragerunde auf Instagram bestätigt, dass er vom Markt ist. Auf die direkte Frage, ob er Single sei, antwortete er klar mit den Worten: "Bin vergeben." Wo und mit wem er sein Liebesglück gefunden hat, verrät er nicht. Stattdessen lenkt er den Fokus auf sein Wohlbefinden und die Wirkung der Frau an seiner Seite. Auf die Frage, ob er seine neue Partnerin mit auf eine Party nehme, schwärmte er: "Ich sag' mal so, wenn sie kommt, ist sie auf jeden Fall mit ihrer Ausstrahlung und Schönheit nicht zu übersehen."

Zu seinem Statement kopierte Nico in seiner Story auch einen Text, der seine persönliche Haltung zu Beziehungen anklingen lässt. Der von ihm geteilte Ratschlag lautet: "Sei mit jemandem, der gut für deine mentale Gesundheit ist. Jemand, der dir inneren Frieden gibt. Jemand, der deine schlechten Gewohnheiten hinterfragt, aber dich im Veränderungsprozess unterstützt." Er nährt die Neugier seiner Community immer wieder mit kleinen Andeutungen und ästhetischen Schnappschüssen. Zuletzt war auf seinem Profil die Silhouette einer Frau unter der Dusche zu sehen, versehen mit dem Kommentar "Mona Lisa". Das motivierte seine Follower bereits zu Vermutungen, die nun mit seiner kurzen, aber eindeutigen Antwort bestätigt wurden.

Zuletzt sorgte die Trennungsgeschichte von Nico und seiner Ex Jennifer Iglesias (27) bei Prominent getrennt für jede Menge Gesprächsstoff. Hintergrund waren schwere Vorwürfe. Nico behauptete öffentlich, dass Jennifer ihn mit einem anderen Mann betrogen habe. "Das ist Jennifer und das ist der Typ, mit dem sie fremdgegangen ist", beschuldigte der Reality-TV-Star seine Ex-Freundin in einem Social-Media-Video und zeigte auch ein entsprechendes Foto. Außerdem erklärte der Sportler: "Ich hab noch mit dem Typ gechillt, wollte mich mit ihm anfreunden, weil ich frisch in Düsseldorf war. Dass sie dann genau mit dem am Scheppern ist, das war schon crazy."

Anzeige Anzeige

Instagram / nizou.sprezzatura Nico Nizou, "Love Island"-Sieger

Anzeige Anzeige

Instagram / nizou.sprezzatura Nico, ehemaliger "Love Island"-Sieger

Anzeige Anzeige

RTL Nico Nizou und Jennifer Iglesias bei "Prominent getrennt" 2025

Anzeige