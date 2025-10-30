Vor Finale: Diese beiden müssen "Love Island VIP" verlassen

Bei Love Island VIP spitzt sich die Spannung kurz vor dem Finale dramatisch zu! In Folge 18 mussten die Couples eine schwierige Entscheidung treffen: Zwei Paare wurden nominiert, denen ihre Mitbewohner keine Zukunftschancen attestieren. Diese Nominierung traf Jona Steinig (30) und Tatum Koch (27) sowie Dion Brown und Gabriela Alves. Letztlich votierten die Männer dafür, dass Tatum die Villa verlassen muss, während die Frauen Jona auswählten. Das bedeutet, dass sowohl Jona als auch Tatum ihre Koffer packen müssen und getrennt die Heimreise antreten.

Die Entscheidung kam für viele spannend und emotional zugleich, da die Beziehungen zwischen den Kandidaten auf die Probe gestellt wurden. Obwohl Jona und Tatum gemeinsam nominiert wurden, mussten die Wahl und damit ihre Trennung in zwei Schritten erfolgen – die eine Entscheidung fiel durch die Männer, die andere durch die Frauen. Auch Dion und Gabriela, die ebenfalls zur Wahl standen, entgingen nur knapp dem Auszug. Für diese beiden Paare war es zweifellos die bisher intensivste und nervenaufreibendste Episode.

Jona und Tatum hatten in der Zeit bei "Love Island VIP" für viel Gesprächsstoff gesorgt. Beide suchten die große Liebe, doch es schien, als hätte es zwischen ihnen nicht so richtig gefunkt. Währenddessen sind die verbliebenen Couples nur noch einen Schritt vom großen Finale entfernt und liefern spannende Geschichten rund um Zusammenhalt, Romantik und Intrigen. Für die ausgeschiedenen Jona und Tatum bedeutet das Abenteuer "Love Island VIP" zwar das Ende, doch ihre jeweilige Suche nach der Liebe wird sicherlich weitergehen – nur eben nicht mehr in der Villa.

"Love Island VIP" – seit dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

Imago Tatum Koch, 2025

RTLZWEI "Love Island"-Kandidat Jonathan Steinig