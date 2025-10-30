Zurück zur Natur: Ariana Grande überrascht mit Haarfarbe

Ariana Grande (32) hat ihre Fans jetzt mit einem neuen Look überrascht. Nachdem die Sängerin drei Jahre lang platinblonde Haare getragen hatte, zeigt sie sich nun wieder in ihrer natürlichen Haarfarbe. Auf Instagram teilte sie ein Spiegel-Selfie, das sie mit lockigen, braunen Haaren und schlichter Aufmachung zeigt. Sie entschied sich für ein schwarzes T-Shirt und dezentes Make-up. Passend dazu schrieb sie: "Es ist gut mich zu sehen, oder?" – ein Satz, der laut Bunte auf ihre Rolle als Glinda im Musical-Film Wicked anspielt.

Die Rückkehr zur brünetten Haarpracht bedeutet gleichzeitig auch den Abschied von diesem außergewöhnlichen Filmprojekt. Im Oktober 2022 hatte sie ihre Haare für die Rolle der Glinda in "Wicked" extra aufhellen lassen. Die erste Verfilmung des beliebten Musicals erschien 2024, Teil zwei ist laut Bunte für den 21. November 2025 geplant. Ihr Hairstylist Francesco De Chiara, der maßgeblich an ihrem neuen Look beteiligt war, teilte das Bild ebenfalls in seiner Instagram-Story mit den Worten: "Da ist sie." Ein von ihm geteiltes Vorher-Nachher-Fanmotiv brachte es treffend auf den Punkt: "Von hier nach da... eine neue Ära hat begonnen."

Abseits dieser optischen Veränderung sorgen derzeit auch private Themen rund um Ariana für Schlagzeilen. Zuletzt wurde über eine turbulente Phase in ihrer Beziehung zu Ethan Slater (33) spekuliert, die offenbar von wiederholten Trennungen und Versöhnungen geprägt ist. Während sie beruflich mit Großprojekten wie "Wicked" beschäftigt ist, scheint es privat also komplizierter zu sein. Umso mehr könnte ihr neuer Look als symbolischer Neustart gelten. Fans dürfen gespannt sein, was bei Ariana als Nächstes ansteht.

Instagram / arianagrande Ariana Grande präsentiert ihre neue Haarfarbe 2025

IMAGO / Landmark Media Ariana Grande und Cynthia Erivo als Elphaba und Glinda in "Wicked"

ActionPress / Backgrid Ethan Slater und Ariana Grande bei den National Board of Review Awards in New York