Hochzeitsausladung: Nun spricht Selena Gomez' Organspenderin

Selena Gomez (33)' Hochzeit mit Benny Blanco (37) war ein glamouröses Ereignis, bei dem zahlreiche prominente Gäste wie Taylor Swift (35) und Ed Sheeran (34) anwesend waren. Doch die Abwesenheit einer Person sorgte für Aufsehen: Francia Raisa (37), die 2017 Selena eine Niere spendete, war nicht eingeladen. In einem Interview erklärte die Schauspielerin, sie sei dennoch glücklich für Selena und habe keinen Groll gehegt. "Ich weiß, dass sie heiratet, und ich freue mich sehr für sie", sagte Francia während einer Veranstaltung in einem Buchladen laut Mirror.

Francia betonte weiter, dass ihre Organspende ausschließlich dazu diente, ein Leben zu retten. Spekulationen über eine angebliche Distanz zwischen den beiden, ausgelöst durch Rauchvorwürfe gegen Selena, widersprach sie entschieden. "Ich habe nie gesagt, dass ich wegen solcher Gerüchte wütend bin", erklärte sie. Zudem sprach sie über die Bedeutung von Organspenden und verglich sie mit anderen Spenden, die uneigennützig geschehen sollten, ohne Erwartungen an den Empfänger zu stellen. Francia sei dankbar, einen Beitrag zu Selenas Leben geleistet zu haben, und wolle keine Gerüchte weiter kommentieren.

Die Beziehung zwischen Selena und Francia stand bereits in der Vergangenheit unter öffentlicher Beobachtung. Francia hatte in der Vergangenheit erwähnt, dass die beiden durchaus lange Phasen ohne Kontakt erleben, sich aber stets sofort wieder miteinander verbunden fühlten. Zudem hatten beide nach der lebensrettenden Operation mit emotionalen Herausforderungen zu kämpfen. Trotz der aufgekommenen Spekulationen scheint die Verbindung der beiden Frauen unerschütterlich von der gemeinsam durchlebten Erfahrung geprägt zu sein, auch wenn die Freundschaft zeitweise auf Distanz stattfindet.

Getty Images Francia Raisa, Mai 2023

Instagram / franciaraisa Francia Raisa und Selena Gomez im Oktober 2023

Instagram / selenagomez Francia Raisa und Selena Gomez im Krankenhaus 2017