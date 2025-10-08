Selena Gomez lud ihre Organspenderin nicht zur Hochzeit ein

Selena Gomez (33) hat in der vergangenen Woche für Wirbel gesorgt, nachdem bekannt wurde, dass Francia Raisa (37) nicht auf der Gästeliste ihrer Hochzeit mit Benny Blanco (37) stand. Francia, die Selena im Jahr 2017 eine Niere spendete, äußerte sich bei einer Veranstaltung und zeigte sich trotzdem versöhnlich, wie das Magazin Dailymail berichtet. Sie erklärte, dass sie Selena für ihre Hochzeit nur das Beste wünsche. Kritiker ließen in sozialen Medien jedoch ihrem Unmut freien Lauf und verurteilten den Ausschluss der Schauspielerin, während andere Selena verteidigten und betonten, dass Organempfänger ihren Spendern nichts schulden.

Francia selbst wies in dem Interview jegliche Gerüchte über einen möglichen Streit mit Selena von sich. Sie betonte, dass die Freundschaft zwischen ihnen trotz Phasen des Auseinanderdriftens intakt sei. Vergangene Spekulationen über ein Zerwürfnis, beispielsweise wegen eines Kommentars von Francia im Jahr 2022, spielen laut ihr keine Rolle mehr. Auch die Vorwürfe, sie sei verärgert gewesen, weil Selena nach ihrer Transplantation angeblich geraucht oder "gevapet" habe, bezeichnete sie als Unsinn. Stattdessen stünden sie beide über diesen Gerüchten und seien einfach froh, in ihren getrennten Leben glücklich zu sein.

Die Hochzeit von Selena und Benny Blanco, die am vergangenen Wochenende auf einem luxuriösen Anwesen stattfand, zog zahlreiche prominente Gäste an. Stars wie Taylor Swift (35), Ed Sheeran (34) und Paris Hilton (44) gaben sich die Ehre, was das Fehlen von Francia für manche Fans noch auffälliger machte. Selena und Francia hatten sich einst durch ihre enge Freundschaft ausgezeichnet, die nach der öffentlichkeitswirksamen Nierenspende weltweit für Aufmerksamkeit sorgte. Francia betonte jedoch kürzlich verstärkt, dass ihre Entscheidung, eine Niere zu spenden, vergleichbar mit dem Spenden an eine Wohltätigkeitsorganisation gewesen sei – eine Geste ohne Erwartungen an eine lebenslange Verpflichtung.

Getty Images Selena Gomez, Sängerin, mit Francia Raisa, Schauspielerin

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025

Instagram / franciaraisa Francia Raisa und Selena Gomez im Oktober 2023