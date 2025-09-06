Den Tränen nahe: Leyla Heiter belastet Erkrankung ihrer Oma

Leyla Heiter (29) zeigt sich emotional in ihrer neuesten Instagram-Story. Zu Tränen gerührt berichtet der Reality-TV-Star von einem Besuch bei seiner Großmutter, die an Demenz leidet und inzwischen in einem Pflegeheim untergebracht ist. Begleitet von ihrer Mutter und ihrem Hund, musste Leyla feststellen, dass ihre Oma sie kaum noch als Enkeltochter erkannte. "Das macht schon richtig etwas mit einem. Wenn man von Mal zu Mal immer mehr merkt, wie ein Mensch abbaut und wie er mal war. So lebensfroh und jetzt nur noch so vor sich hinvegetiert", kommentiert sie sichtlich bewegt.

In ihrer Story teilt Leyla berührende Erinnerungen an frühere Zeiten, in denen sie und ihre Großmutter gemeinsam lustige Videos drehten und das Leben genossen. Nun fällt es ihr schwer, mit der neuen Realität umzugehen. "Das tut mir so im Herzen weh", gesteht die Social-Media-Persönlichkeit unter Tränen. Die Erkenntnis, dass sie an der Situation nichts ändern kann und alles Teil des Lebenszyklus ist, trifft sie hart. Sie beschreibt den emotionalen Schmerz darüber, dass ihre Oma zwar körperlich anwesend ist, aber geistig kaum noch etwas mitbekommt.

Trotz ihrer aktuellen emotionalen Belastung erlebte Leyla vor kurzem strahlende Momente in ihrem Leben. Zusammen mit ihrem Mann Mike Heiter (33) feierte sie kürzlich ihre Märchenhochzeit in Italien, ein Ereignis, das ihr große Freude bereitete. In diesem Zusammenhang zeigte sich die frischgebackene Ehefrau von einem unbeschreiblichen Glücksgefühl umgeben und meldete sich nach der Trauung mit den schwärmerischen Worten: "Oh mein Gott, wir sind wieder zurück von der absoluten Traumhochzeit. Ich bin einfach nur sowas von glücklich und stolz und so von dieser Magie umschlungen."

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Realitystar

IMAGO / BOBO Leyla Heiter, Realitystar

