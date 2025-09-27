So kam "The Voice of Germany"-Staffelstart beim Publikum an

Obwohl sich Coach Shirin David (30) vergangene Woche beim Training verletzt hat und zuweilen mit starken Schmerzen kämpfte, ist The Voice of Germany mit seiner 15. Staffel fulminant gestartet und hat bereits zum Auftakt zahlreiche Zuschauer vor die Bildschirme gelockt. Die Auftaktfolge der Musikshow, die am Donnerstagabend auf ProSieben ausgestrahlt wurde, konnte mit 1,36 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 10,5 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen überzeugen, wie DWDL berichtete. Besonders erfreut zeigte sich der Sender darüber, dass die Quoten im Vergleich zum Vorjahr erneut verbessert werden konnten. Die erste Folge der neuen Staffel garantierte damit einen erfolgreichen Einstieg in die aktuelle Saison.

Im Rahmen der laufenden Blind Auditions dürfen die Coaches ihre Teams zusammenstellen. Zu den prominenten Gesichtern auf den roten Stühlen gehören Rapperin Shirin und der "Rooftop"-Interpret Nico Santos (32), die in diesem Jahr nach einer Pause wieder mit von der Partie sind, sowie die Rückkehrer Smudo (57), Michi Beck (57) und Rea Garvey (52). Als Unterstützung für ausgeschiedene Talente ist außerdem der britische Sänger Calum Scott in der Rolle des Comeback-Coaches dabei, mit einer besonderen Verantwortung: Er hat die Chance, zwei dieser Stimmen direkt ins Halbfinale zu bringen. Die Konkurrenz unter den Coaches war von Anfang an spürbar, denn alle kämpfen mit kreativen Mitteln um die besten Stimmen Deutschlands.

Die Musikshow hat sich nicht nur durch außergewöhnliche Talente, sondern auch durch dynamische Coach-Interaktionen einen Namen gemacht. Eine Neuerung dieses Jahres ist der gezielte Einsatz von "Blocks", der für zusätzliche Spannung zwischen den Coaches sorgt. Schon in der ersten Episode kam diese Maßnahme zum Einsatz und sorgte für hitzige Momente zwischen Rea und Shirin. Ergänzend zur verschärften Block-Regel wird in diesem Jahr obendrein ein "Joker" eingeführt. Während der Blind Auditions steht jedem Coach genau eine Münze zur Verfügung, mit der sich eine Jukebox aktivieren lässt. Was dabei genau geschieht, wird allerdings noch nicht verraten. Mit einer frischen Mischung aus neuen Gesichtern und etablierten Stars setzt "The Voice" auch in der 15. Staffel auf den bewährten Mix aus Spannung und Unterhaltung.

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Köstlin / Dung Dguyen Die "The Voice of Germany"-Coaches 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Richard Hübner Calum Scott bei "The Voice of Germany" 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Rea Garvey, August 2024