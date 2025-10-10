Pubertätsschock: Channing Tatums Tochter (12) schrie ihn an

Channing Tatum (45) gewährt in der "The Drew Barrymore Show" tiefe Einblicke in sein Familienleben. Der Schauspieler erzählt von den ersten Herausforderungen, die seine Tochter Everly jetzt erlebt, da sie langsam in die Teenagerjahre kommt. Humorvoll beschreibt er einen Moment in einem Escape Room, als die Zwölfjährige plötzlich laut wurde. "Gestern wurde ich in einem Escape Room angeschrien. So wie sie mich noch nie zuvor angeschrien hat", lacht der Hollywoodstar und fügt hinzu: "Ich dachte: 'Wow, was war das denn?' Wir versuchen beide, dieses Problem zu lösen, und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir wegen dieses Moments zur Therapie müssen."

Channing beschreibt, wie sich die Augen seiner Tochter plötzlich verändert hätten und dunkel geworden seien – fast wie bei einem Hai. "Sie war schon immer ziemlich eigensinnig und sehr willensstark, aber jetzt ist es einfach eine ganz andere Dimension", ist er sich sicher. Dennoch ist Channing ganz der stolze Papa und möchte am liebsten kaum von seiner Tochter getrennt sein. Daher überlegt er es sich jedes Mal gut, wenn er ein Filmprojekt annimmt, und bittet auch seinen Sprössling um eine Meinung.

Channings Tochter Everly stammt aus seiner Beziehung mit Jenna Dewan (44), mit der er von 2009 bis 2019 verheiratet war. Die Scheidung der beiden wurde jedoch erst vor rund einem Jahr finalisiert. Seither teilen sie sich das Sorgerecht. Erst vor wenigen Tagen sprach der 45-Jährige im Interview mit Variety über das Liebes-Aus und das Co-Parenting. "Es ist wirklich schwer, seine Tochter nur die Hälfte der Zeit zu haben. Ich wünschte, ich könnte sie immer bei mir haben", gab er dort zu.

Getty Images Everly und Channing Tatum im September 2025

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan, 2015