Vaterrolle vs. Karriere: Channing Tatums ehrlicher Spagat

Channing Tatum (45) äußerte sich kürzlich in der "Kelly Clarkson Show" bezüglich der Herausforderungen, seine Schauspielkarriere mit dem Vatersein zu vereinen. Er erklärte, dass es eine "konstante Verhandlung" sei, bei der er seine Tochter Everly, deren Sorgerecht er sich mit seiner Ex-Frau Jenna Dewan (44) teilt, in jede größere Entscheidung mit einbeziehe. Weiter schilderte er, dass er derzeit über ein Filmangebot in Australien nachdenkt, das ihn fast zwei Monate von Everly trennen würde. Bereits bei seiner Rolle im Film "Roofman", für die er nach North Carolina reisen musste, sei dies ein Thema gewesen. Auch beim Angebot, an "Avengers: Doomsday" in London mitzuwirken, habe er gezögert, da er den Beginn ihrer Zeit in der Mittelschule nicht verpassen wollte.

Doch seine Tochter zeigte sich verständnisvoll: "Nein, Dad, das ist eine wirklich gute Rolle. Ich will, dass du das machst." Diese Unterstützung rührte den Schauspieler sehr und machte ihm erneut bewusst, wie wichtig es ist, sein Kind in seine beruflichen Entscheidungen einzubeziehen. "Selbst wenn sie die Tragweite dieser Entscheidungen erst später verstehen, ist es wichtig, sie spüren zu lassen, dass sie Teil davon sind", so Channing. Und in Sachen Liebe geht es obendrein auch noch turbulent zu. Kaum ist die Verlobung mit Zoe Kravitz (36) seit Ende letzten Jahres gelöst, da ist schon Inka Williams (26) die neue Frau an Channings Seite. Das australische Model ist knapp 20 Jahre jünger und seit Anfang 2025 mit dem Schauspieler zusammen.

Neben der Arbeit und den damit verbundenen Herausforderungen widmet sich Channing auch den gemeinsamen Interessen mit seiner Tochter. So besuchten die beiden am 9. September die Premiere des Anime-Films "Demon Slayer: Infinity Castle" in Los Angeles – ein besonderes Erlebnis, das durch ihre gemeinsame Begeisterung für Anime noch intensiver wurde. Auch Inka war dabei. Tage später teilte der Schauspieler auf Instagram seine Freude über diesen Moment, der für ihn als Vater etwas ganz Besonderes war. Everly und ihr Vater zeigen, wie innig ihre Beziehung trotz aller beruflichen Hürden ist.

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Facebook / Channing Tatum Channing Tatum und Jenna Dewan mit ihrer Tochter Everly, 2013

Getty Images Everly Tatum und Channing Tatum auf dem roten Teppich, September 2025