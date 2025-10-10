Channing Tatum reflektiert seine Vergangenheit als Stripper

Vor seiner großen Karriere in Hollywood verdiente Channing Tatum (45) seine Brötchen als Stripper. Zu Gast in der "The Drew Barrymore Show" erzählt der Schauspieler jetzt von seinen Erfahrungen in der umstrittenen Szene – und die sind nicht nur positiv. "Ich habe tatsächlich in Florida gestrippt. Damals war es... es ist einfach etwas ganz anderes. Es ist nicht die tollste Welt", erinnert er sich. In Wahrheit habe die Branche nicht viel mit dem zu tun, was Zuschauer in den Magic Mike-Filmen zu sehen bekommen, durch die Channing berühmt wurde. Vor allem Frauen haben es seiner Meinung nach schwer: "Es ist so frauenfeindlich. Wenn überhaupt, dann ist es fast wie eine Clownshow."

Für die Stripper war es üblich, Frauen auf die Bühne zu holen und direkt für sie zu tanzen. Für den weiblichen Teil könne das unangenehm sein, so Channing weiter. Das sei aber damals einer der Gründe gewesen, aus dem er den Job machen wollte: "Du bringst die Frau auf der Bühne in Verlegenheit, und deshalb wollte ich das machen." In der Liveshow "Magic Mike" sei das ganz anders. Das bestätigt auch Moderatorin Drew Barrymore (50), die die Show schon selbst besucht hat. Sie habe sich als Frau wohl und unterhalten gefühlt: "Ich lehne mich zurück. Ich fühle mich wohl. Das sind alles Frauen, die mich anfeuern. [...] Was mich wirklich überrascht hat, ist, wie sehr ich mich als Frau wahrgenommen habe."

Aus seiner Zeit als Stripper macht Channing in der Öffentlichkeit eigentlich kein Geheimnis mehr. Nur seiner Tochter Everly (12) habe er bisher nichts davon erzählt – auch die "Magic Mike"-Filme wolle er ihr erst zeigen, wenn sie etwas älter sei. 2023 erzählte der 45-Jährige in einem Gespräch mit Entertainment Tonight: "Wenn sie alt genug ist, um die Filme zu sehen, werden wir dieses Gespräch führen." Für ihn gebe es ein Szenario, in dem er seiner Tochter nicht davon erzählen werde – verheimlichen wolle er ihr das nicht. Der Moment scheint bisher aber noch nicht gekommen zu sein. Wie er Channing vergangenes Jahr in der "Late Night with Seth Meyers" verriet, sei er aktuell noch froh, dass Everly nichts von den Filmen oder seiner Vergangenheit weiß.

Anzeige Anzeige

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Anzeige Anzeige

"Magic Mike"-Szene

Anzeige Anzeige

Getty Images Everly Tatum und Channing Tatum auf dem roten Teppich, September 2025