Wieder vergeben: Antonia Hemmer verrät mehr zu ihrem Glück

Antonia Hemmer (25), bekannt aus der Reality-TV-Welt, sorgt aktuell für Schlagzeilen. Die Influencerin hat ihr privates Glück gefunden und ist wieder vergeben, wie sie jetzt im Rahmen von "The Ultimate Hype" verriet. Doch ihren neuen Partner möchte Antonia noch ein bisschen geheim halten. "Nein, noch nicht. Aber vielleicht bald", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash, als sie gefragt wurde, ob sie den Namen ihres Liebsten verraten wolle. Eins ließ sie sich aber doch entlocken: "Sein Name ist wunderschön." Das Paar hat sich auf ungewöhnliche Weise vor etwa einem halben Jahr kennengelernt. Ein festgelegtes Datum, seit wann sie offiziell zusammen sind, gibt es jedoch nicht.

Ein fester Jahrestag scheint bei der frisch verliebten Antonia keine allzu große Rolle zu spielen, wie sie weiter enthüllte: "Wir haben tatsächlich kein festes Datum." Trotzdem sei sie voller Freude über ihren Partner. Beeindruckend sei bereits das Kennenlernen gewesen, das sie augenzwinkernd als "sehr skurril" beschrieb. Die spontane Art, wie das Paar zueinanderfand, scheint den Reality-TV-Star sichtlich zu begeistern, und es bleibt spannend, wann sie bereit ist, noch mehr über die Identität ihrer neuen Liebe preiszugeben.

Die Fans der TV-Darstellerin spekulieren bereits eifrig, wer der neue Mann an ihrer Seite sein könnte. Schließlich sorgte Antonia kürzlich schon für Aufmerksamkeit, als sie sich erstmals mit ihrem neuen Partner auf dem roten Teppich zeigte. Diese Präsenz wirkte wie ein kleiner Schritt ins Rampenlicht für die frische Beziehung, auch wenn die Identität ihres Freundes weiterhin ein Rätsel ist. Dass Antonia aktuell aber so offen über ihr Glück spricht, verleiht ihrem Auftritt zusätzliche Bedeutung und lässt ihre Anhänger hoffen, bald noch mehr über den geheimnisvollen Mann zu erfahren.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

Getty Images Antonia Hemmer und ihr neuer Partner, September 2025

