Tallulah Willis konfrontiert Perez Hilton wegen Teen-Mobbing

Tallulah Willis (31) hat auf Instagram Vorwürfe gegen den Gossip-Blogger Perez Hilton (47) erhoben: In emotionalen Worten schilderte die Tochter von Bruce Willis (70) und Demi Moore (62), wie sie mit 13 Jahren von Perez aufgrund ihrer markanten Kinnpartie öffentlich gemobbt wurde. Dazu teilte sie einige Fotos ihres berühmten Vaters Bruce aus seinen "Stirb Langsam"-Tagen und betonte, wie stolz sie heute auf ihre optische Ähnlichkeit sei. Sein Kinn und sein Lächeln geerbt zu haben, bezeichnete sie als "kostbares Geschenk" und fügte direkt an ihren einstigen Peiniger gerichtet hinzu: "Hey Perez, erinnerst du dich, als du für Geld eine 13-Jährige gemobbt hast?"

In ihrem Post reflektierte Tallulah, die in der Vergangenheit schon von extremen Depressionen berichtete, weiter über die Schikanen, die sie ertragen musste. "Früher war ich nicht in der Lage, das Wort Kinn laut auszusprechen. Es war mein Makel – für alle sichtbar. Zumindest habt ihr das immer wieder gesagt", schrieb sie. Viele prominente Stimmen, darunter ihre ältere Schwester Rumer (37), Model Karen Elson (46) und Sailor Brinkley Cook, nahmen Anteil an ihrer offenen Nachricht. Rumer kommentierte: "Ich liebe dich so sehr", während Sailor bemerkte, dass sie – wie viele andere – ebenfalls schlechte Erfahrungen mit Perez gemacht habe. Der umstrittene Blogger selbst hat bislang nicht auf die Vorwürfe reagiert.

Bruce und seine Ex-Frau Demi, die neben Tallulah auch noch die Töchter Rumer und Scout (34) haben, pflegen seit ihrer Trennung ein freundschaftliches Verhältnis. Bruce, dessen Diagnose einer frontotemporalen Demenz Anfang 2023 bekannt wurde, wohnt mittlerweile in einem spezialisierten Pflegeheim. Diese schwierige Entscheidung wurde von seiner aktuellen Frau Emma Heming (47) Willis in einem Interview als notwendig beschrieben, um die Belastung für ihre gemeinsamen Töchter Mabel und Evelyn zu reduzieren und allen Familienmitgliedern gerecht zu werden.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Perez Hilton und Tallulah Willis

Imago Schauspielerin Tallulah Willis im Alter von 13 Jahren in Hollywood

Instagram / buuski Tallulah Willis und ihr Vater Bruce Willis