Bruce Willis' Töchter passen sich an seine Demenz an

Bruce Willis' (70) jüngste Töchter Mabel und Evelyn haben gelernt, mit der Diagnose ihres Vaters umzugehen. Obwohl Mabel mit ihren 13 Jahren und Evelyn mit elf Jahren ihren Vater schmerzlich vermissen, zeigen sie eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit. Bruce, der an einer fortschreitenden Form der frontotemporalen Demenz leidet, lebt inzwischen in einem separaten Haus nahe dem Familienheim, um eine ruhige und entspannte Umgebung zu haben. Trotz der räumlichen Trennung verbringen die Mädchen wertvolle Zeit mit ihrem Vater, zum Beispiel nach der Schule, wenn sie liebevoll auf seinem Schoß sitzen oder im Garten zusammen spielen. "Sie haben sich wirklich an seine Krankheit angepasst", erklärte Emma Heming Willis (47), Bruce' Frau, in einem Interview mit The Times.

Die Entscheidung, Bruce in ein eigenes Zuhause umzusiedeln, war für die Familie nicht leicht, doch sie erwies sich als richtig. Emma erklärte, dass ihre Töchter dadurch wieder ein lebendiges Zuhause haben können, in dem sie unbesorgt spielen und Freundinnen einladen dürfen, ohne ihren Vater zu überfordern. "Unter all der Traurigkeit war diese Entscheidung das Beste für ihn, für unsere Mädchen und für mich. Ich konnte wieder seine Frau sein", so Emma. Emma erlebt jeden Tag bittersüße Momente, wenn sie sieht, wie ihre Kinder mit Bruce umgehen. Sie schätzen die gemeinsame Zeit, auch wenn es schwer für sie ist, das Fortschreiten seiner Krankheit mitzuerleben.

Emma Heming Willis hat ihre Erfahrungen in ihrem Buch "The Unexpected Journey" niedergeschrieben, das kürzlich veröffentlicht wurde. Seit der Diagnose erinnert sie sich oft an vergangene Zeiten, wie sie verriet: "Es ist schwer, sich alte Videos und Fotos anzusehen. Manchmal kann ich es kaum glauben, was diese Krankheit aus ihm gemacht hat." Trotz aller Herausforderungen zeigt Emma beeindruckende Stärke. Sie beschreibt, wie die Familie unter diesen Umständen eine neue, eigene Sprache miteinander entwickelt hat, die es ihnen ermöglicht, füreinander da zu sein. Bruce' ältere Töchter Rumer (37), Scout und Tallulah (31) aus der Ehe mit Demi Moore (62) stehen dabei ebenfalls unterstützend an der Seite ihres Vaters und ihrer Halbgeschwister.

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming mit ihren Töchtern Evelyn und Mabel

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming und Bruce Willis, April 2022

Instagram / rumerwillis Bruce Willis mit Tochter Rumer und Enkelin Louetta