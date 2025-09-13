Marc Terenzi zieht bitteres Fazit nach Beziehung mit Verena

Marc Terenzi (47) hat nach dem Ende seiner Beziehung mit Verena Kerth (44) ein düsteres Resümee gezogen. Die turbulente Romanze, die 2023 mit einem öffentlichen Heiratsantrag nach dem Dschungelcamp begann, führte zu ständigen Auseinandersetzungen, schweren Vorwürfen und emotionalen Zusammenbrüchen. Im Juli 2024 zog der 47-Jährige dann den Schlussstrich. Kurz darauf musste der ehemalige Sänger der Boyband Natural aufgrund der Belastungen und eigener Suchtprobleme eine Entzugsklinik aufsuchen. Die Beziehung, die letztlich in einem Gerichtsprozess mündete, habe ihn nicht nur emotional, sondern auch physisch stark mitgenommen, wie er nun gestand. "Es hat mich in einer Weise zerstört, die ich nie erwartet hätte", äußerte sich Marc gegenüber Bild.

Während der schwierigen Phase fand der gebürtige US-Amerikaner Halt bei einer langjährigen Freundin, die ihm auch in den dunkelsten Stunden nach der Trennung beistand. "Du musst mir helfen, ich kann nicht mehr", habe er zu ihr gesagt, erinnert sich Marc, der nach seinem erfolgreichen Entzug als Stripper zu der Gruppe SixxPaxx zurückkehrte. Trotz aller Vorwürfe nimmt der Musiker im Interview auch eigenes Fehlverhalten kritisch unter die Lupe und gibt seinen Missbrauch von Alkohol und Drogen als Mitverursacher der gescheiterten Beziehung zu. Er habe die Trennung gebraucht, um sich wiederzufinden und Abstand von der zerstörerischen Dynamik zu gewinnen, so Marc.

Nach der Trennung begann Marc, sein Leben als Single neu zu sortieren. Mit der Entscheidung, vorerst allein zu bleiben, widmet er sich vollständig seiner persönlichen Entwicklung und Gesundheit. Der ehemalige Dschungelkönig erklärte, dass er lernen musste, sich selbst wieder schätzen zu können. Heute legt Marc besonderen Wert darauf, sein Leben in einem ruhigeren Takt zu führen und kämpft Tag für Tag damit, die negativen Erfahrungen der letzten Jahre endgültig hinter sich zu lassen.

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi

ActionPress Verena Kerth und Marc Terenzi im Juni 2023

Imago Sänger Marc Terenzi, Mai 2025