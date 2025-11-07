Sam Claflin offenbart: "Tribute von Panem"-Set war chaotisch

Fans von Die Tribute von Panem werden schmunzeln: In einem Interview erinnert sich Sam Claflin (39) an eine Panne am Set von "Catching Fire". Mitten in einer actionreichen Kampfszene sei plötzlich das Ende seines ikonischen Dreizacks abgebrochen – und traf seine Schauspielkollegin Jennifer Lawrence (35) mitten auf die Pobacke! "Sie fühlte sich, als sei sie gebissen worden", erzählte der Schauspieler im Gespräch mit dem Magazin People. Jennifer, die in der dystopischen Filmreihe die tapfere Katniss Everdeen verkörpert, habe den blauen Fleck auf ihrem Po sogar fotografieren lassen.

Sam erinnerte sich im Interview weiter an die Dreharbeiten auf Hawaii und beschrieb die Zeit dort als "etwas ganz Besonderes". Ob Action-Szenen im Dschungel oder entspannte Augenblicke im Whirlpool mitten im Regenwald – der "Tribute von Panem"-Star scheint die Atmosphäre und den Zusammenhalt des Casts genossen zu haben. Besonders prägte ihn offenbar die Zusammenarbeit mit der Schauspielerin Lynn Cohen, die in der Reihe Mags spielt, eine Verbündete von Finnick und Katniss. "Mit ihr auf dem Rücken den Dschungel zu durchqueren, war ebenfalls ein Highlight", berichtete er.

Seit seinem Durchbruch mit "Catching Fire" konnte Sam eine erfolgreiche Karriere verfolgen. Bereits vor Finnick Odair war er in Filmen wie "Fluch der Karibik – Fremde Gezeiten" zu sehen, doch der Part in den "Tribute von Panem"-Filmen machte ihn endgültig bekannt. Privat und beruflich scheint der Umzug nach Los Angeles damals einen neuen Lebensabschnitt eingeläutet zu haben. Heute ist der Brite nicht nur ein gefragter Schauspieler, sondern auch Vater von zwei Kindern. Neben seinem Rückblick auf die Panem-Zeit nutzte er das Gespräch mit dem Magazin People, um auf seine neue Serie "Lazarus" aufmerksam zu machen.

Getty Images Sam Claflin, Schauspieler

Getty Images Sam Claflin, Oktober 2024

Getty Images Sam Claflin im November 2019