Ist HadeB-Marc nach Scheidung bereit für eine neue Liebe?

Bei Hochzeit auf den ersten Blick entschieden Marc und Marco sich für die Scheidung. Die große Liebe scheint Marc aber noch nicht aufgegeben zu haben. Im Promiflash-Interview verrät er, ob er schon bereit für etwas Neues ist. "Ich bin offen, ich suche immer noch die große Liebe und hoffe doch, dass es irgendwann auch mal passiert. Ich bin auch guter Dinge, auch nach dem Finale. Ich glaube, da wird dann noch ein bisschen mehr Interesse gezeigt von der Männerwelt", meint der 40-Jährige schmunzelnd. Er wolle sich aber keinen Druck machen und "auf Teufel komm raus" einen Partner finden. Grundsätzlich sei er aber offen – für die Männer und auch für Veränderung: "Ich bin auch umzugsbereit. Ich versuche mein Glück."

Nach der Show habe er sich erst mal eine Auszeit gegönnt, die ihm auch wirklich gutgetan habe. "Ich habe jetzt auch Abstand – die Zeit zwischen den Dreharbeiten und der Ausstrahlung war für mich eigentlich Erholung pur. Da konnte ich schon ganz viel mit mir selbst Ausdruck machen und selbst reflektieren", erklärt Marc weiter gegenüber Promiflash. Die ersten Angebote habe er auch schon bekommen – er stehe mit ein paar Kandidaten in Kontakt. "Ich war schon bei Ausstrahlungsbeginn frei für Neues und man kriegt natürlich auch Angebote und ich schreibe auch natürlich mit vielen Leuten hin und her", verrät Marc.

Die Teilnahme bei "Hochzeit auf den ersten Blick" veränderte Marcs Leben offenbar grundlegend. In dem Gespräch verrät er weiter, dass er seit der Ausstrahlung auch auf der Straße öfter mal erkannt werde. Bei einem Abend mit Freunden sei er im Dönerladen nebenan von zwei Frauen angesprochen worden – die beiden wollten tatsächlich ein Foto mit ihm machen. Ein echtes Highlight für den TV-Neuzugang. "Es macht Spaß", schwärmt er. Marc sei aber auch bewusst, dass seine Berühmtheit nicht zwingend anhalten werde. Er gehe davon aus, dass sich die Aufregung irgendwann wieder lege.

Joyn / Markus Hertrich Marc, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Joyn / Markus Hertrich Marc und Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2025

Joyn Marc und Marco beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

