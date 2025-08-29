Oliver Pocher verspottet Lola Weipperts Strapsen-Auftritt

Lola Weippert (29), die in den letzten Wochen mit einer Hirnhautentzündung im Krankenhaus lag, meldet sich nach ihrer Genesungspause eindrucksvoll auf Instagram zurück. Die Moderatorin teilte ein Bild, auf dem sie in Strapsen und High Heels posiert, und kommentierte den Beitrag mit motivierenden Lebensweisheiten. Während viele ihrer Follower begeistert auf die Rückmeldung ihres Idols reagierten, veröffentlichte Comedian Oliver Pocher (47) dazu in seiner Story eine kritisch-ironische Reaktion.

Oliver, der für seine spitzen Kommentare überall bekannt ist, konnte sich seine ironische Bemerkung offenbar nicht verkneifen. Er schrieb: "Vor allem Lebensweisheiten in Strapsen und Unterwäsche von sich geben, kurz nach der Nahtod Erfahrung mit 'Hirn'hautentzündung!" und sorgt bei seinen zahlreichen Followern für gemischte Reaktionen. Lola selbst hat sich zu der Spitze bisher allerdings nicht geäußert.

Es ist nicht das erste Mal, dass Olli einen frechen Kommentar in Richtung der TV-Moderatorin abfeuert. Zuletzt hatte er einen Beitrag, in dem Lola aus dem Krankenhaus berichtete, auf gewohnt spöttische Art kommentiert. Lola, die sich inzwischen wieder zu Hause erholt und aktiver zeigt, ließ auch diese Bemerkungen bis dato völlig unkommentiert.

Collage: Getty Images, Instagram Oliver Pocher und Lola Weippert

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2025

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin