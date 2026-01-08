"Hocus Pocus 3"? Sarah Jessica Parker wäre sofort dabei

2022 bekam der beliebte Fantasy-Film Hocus Pocus nach fast 30 Jahren eine Fortsetzung. Die Fans mochten, was ihnen geboten wurde – besonders die Rückkehr der drei Hauptdarstellerinnen Bette Midler (80), Kathy Najimy und Sarah Jessica Parker (60) als schräges Hexen-Trio begeisterte die Zuschauer. Da stellt sich schon länger die Frage, ob bald ein dritter Teil folgt. Konkrete Details gibt es bisher nicht, aber in einem Interview mit Variety verriet Jessica, dass sie nicht zögern würde, wenn ihre Kollegin Bette auch dabei ist. "Sie arbeiten daran. Wo Bette hingeht, gehe ich auch hin. Bette ist wie ein 13-jähriges Mädchen mit einem neuen Fahrrad. Sie sagt: 'Ich habe die Räder, lasst uns verreisen'", erklärt die Sex and the City-Darstellerin den Einfluss der Hollywood-Ikone.

Immerhin deutet Sarah damit an, dass "Hocus Pocus 3" noch nicht vom Tisch ist. Vergangenes Jahr konnte sie nur sagen, dass es Gespräche, aber keine richtigen Entwicklungen gebe. Die Fans der Halloween-Filme müssen sich also noch ein bisschen gedulden, bis es einen weiteren Film geben wird. In Arbeit ist der dritte Teil offiziell schon seit 2023. Im zweiten Film wird ein Teil der Hintergrundgeschichte der drei Sanderson-Schwestern erzählt. Unter anderem wurde Hannah Waddingham (51) als Hexenmutter vorgestellt. Sie war diejenige, die den dreien den Umgang mit Magie beigebracht hat. Drehbuchautorin Jen D'Angelo erklärte im Oktober 2023 gegenüber Entertainment Weekly, dass sich daraus jede Menge neue Erzählstränge ergeben: "Wir haben bisher bloß an der Oberfläche von Hannah Waddinghams Hexenmutter gekratzt."

Der erste "Hocus Pocus" erschien 1993. Die Hexenschwestern Winifred, Sarah und Mary sollen im 17. Jahrhundert eigentlich verbrannt werden, aber im letzten Moment spricht Winifred einen Fluch aus: Sobald ein jungfräuliches Wesen die schwarzflammige Kerze entzündet, kehren die drei auf die Erde zurück. Etwa 300 Jahre später entdecken Max Dennison (Omri Katz), seine Schwester Dani (Thora Birch) und sein Schwarm Alison (Vinessa Shaw) die Hütte der Hexen und entzünden die Kerze, wodurch die Schwestern zurückkehren. Es bricht Chaos aus, denn die Hexen müssen sich in der neuartigen Welt der 90er-Jahre zurechtfinden und gleichzeitig den Kindern des Ortes bis zum Morgengrauen das Leben aussaugen, um selber weiterzuleben.

Getty Images Sarah Jessica Parker beim Red Sea International Film Festival in Saudi Arabien

Imago Kathy Najimy, Bette Midler und Sarah Jessica Parker in "Hocus Pocus 2", 2022

ActionPress Hocus Pocus