Tanjas Podcast-Aus: Nessi Borck spricht von Konflikten

Das plötzliche Podcast-Aus zwischen Vanessa Borck (28) und Tanja Makarić (28) sorgt für Wirbel unter den Fans von "Girls Girls". Tanja hat sich überraschend entschieden, aus dem gemeinsamen Projekt auszusteigen, und hinterließ damit viele offene Fragen. Im Interview mit "Gossip auf die 1" gab Vanessa, die unter dem Namen Nessi bekannt ist, nun Einblicke in die möglichen Ursachen. Sie deutete an, dass Tanjas Schwangerschaft und private Konflikte eine Rolle spielen könnten. "Ich hoffe einfach, dass wir irgendwann wieder zueinanderfinden", sagte sie.

Nessi blieb im Gespräch weitgehend zurückhaltend, betonte jedoch, dass es manchmal "ein paar Konflikte" gebe. Diese möchte sie jedoch nicht öffentlich thematisieren, sondern privat lösen. "Ich vermisse sie auch sehr", erklärte sie und äußerte ihre Hoffnung auf eine Wiederannäherung in der Zukunft. Sie ließ zudem durchblicken, wie wichtig es ihr ist, Konflikte nicht in der Öffentlichkeit auszutragen: "Mit Ina habe ich das ja auch privat geklärt."

Nessi steht nun vor der Herausforderung, das Podcast-Projekt allein weiterzuführen. Bereits zuvor hatte sie angekündigt, "Girls Girls" in eine neue Richtung lenken zu wollen. Geplant sind unter anderem Solo-Folgen und Gespräche mit spannenden Gästen. Trotz der Veränderungen zeigt sich die Social-Media-Persönlichkeit zuversichtlich bezüglich der neuen Ausrichtung. Die berufliche Verbindung mit Tanja endete damit zwar, doch bei Fans bleibt die Hoffnung bestehen, dass das Duo in Zukunft wieder gemeinsam zu hören sein wird.

Instagram / nessiontour Nessiontour und Tanja Makarić, Podcast-Duo

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Instagram / nessiontour Nessiontour, Influencerin