Gold-digger? Jack Whites Ex schießt gegen seine Noch-Ehefrau

Jack White (85), der bekannte Musikproduzent, hat in seinem Liebesleben einen schweren Schlag erlitten. Nach zehn Jahren Ehe hat seine Frau Rafaella das gemeinsame Zuhause verlassen und ist mit den beiden Kindern Max und Angelina, sechs und zwei Jahre alt, in eine Stadtwohnung gezogen, die Jack ihr einst zur Hochzeit schenkte. Die Trennung von Rafaella bedeutet auch das Ende eines gemeinsamen Lebens, in dem sich Jack große Unterstützung und Nähe erhoffte. Während Jack sich bisher nicht zu den privaten Ereignissen äußerte, zeigte sich seine Noch-Ehefrau öffentlich unbeeindruckt und ließ verlauten, dass Jack trotz der Trennung immer einen besonderen Platz in ihrem Herzen haben werde.

Die Trennung zieht jedoch weitere Kreise und Vorwürfe gegen Rafaella kommen nun von unerwarteter Seite: Jacks zweite Ex-Frau, Marie-Louise White, erhebt im Gespräch mit der Bild schwere Anschuldigungen. Sie mutmaßt, dass Rafaella vor allem an finanzieller Sicherheit interessiert gewesen sei und gibt an, das Ende dieser Ehe vorhergesehen zu haben. Laut Marie-Louise soll Jack sich unglücklich gefühlt und sich vernachlässigt gefühlt haben, da Rafaella oft mit Freundinnen verreist sei.

Jack, der als Musiker internationale Bekanntheit erlangte, hatte bereits mehrere gescheiterte Ehen hinter sich. Marie-Louise, mit der er zwölf Jahre verheiratet war, und er haben gemeinsam eine Tochter, zu der Jack jedoch keinen Kontakt mehr hält. Sein jüngstes Ehe-Aus bezeichnet Rafaella als eine Trennung respektvoller Freunde, was auf ein einvernehmliches Ende ihrer Beziehung hindeutet. Über sein Vermögen und Angelegenheiten hat Jack offenbar bereits vor einigen Monaten im Hinblick auf eine mögliche Trennung Vorkehrungen getroffen. Dennoch dürfte die Situation für ihn ein emotionaler Tiefschlag sein.

Instagram / rafaellanussbaum Rafaella Nussbaum und ihr Mann Jack White, 2021

IMAGO / United Archives Musikproduzent Jack White und Marie-Louise

Getty Images Produzent Jack White und seine Raffaela, 2013