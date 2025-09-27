Jeremy Renner kämpft um sein Marvel-Comeback als Hawkeye

2021 schlüpfte Jeremy Renner (54) zuletzt in die Rolle des Marvel-Helden Clint Barton, besser bekannt als Hawkeye. Nach dem Ende der Infinity-Saga bekam Hawkeye noch eine gleichnamige Serie. Doch nach einer Staffel war Schluss. Vier Jahre später möchte der Schauspieler nun wieder ein Teil des Marvel Cinematic Universe werden. "Ich bin immer dafür zu haben, mit Marvel zu arbeiten. Ich arbeite ganz sicher immer mit ihnen, wenn es passt, wenn es läuft. Ich bin gerne dabei für eine zweite Staffel von 'Hawkeye'", meint Jeremy im Gespräch mit dem Portal Popverse. Er liebe die Figur sehr und ist überzeugt, dass seine Geschichte noch nicht auserzählt ist: "Wir haben viele Gespräche darüber geführt, wie diese Staffel aussehen könnte."

Aktuell arbeite Jeremy aber immer noch daran, wieder fit zu werden, nachdem er 2023 einen schweren Unfall mit einem Schneepflug hatte. Danach lag er lange im Krankenhaus und war auf eine Gehhilfe angewiesen, was ihn wohl auch davon abhielt, wieder einen so actionreichen Job anzunehmen. "Ich wollte immer mehr von solchen Sachen machen, und dann gab es den Unfall, und ich muss meinen Körper wieder in Form bringen, um wieder Pfeile schießen und herumspringen zu können und all das zu machen, aber ich werde da hinkommen. Mir geht es gut", betont der 54-Jährige.

Jeremy war ein langjähriger Bestandteil des MCU und der Avengers. Die Serie "Hawkeye" sollte daran anknüpfen und die Geschichte seines Helden weitererzählen. Weil die Show auf Disney+ wohl ganz gut ankam, war eine zweite Staffel ursprünglich geplant. Doch Disney plante Budgetkürzungen und wollte unter anderem Jeremys Gage halbieren. "Ich dachte mir: 'Nun, ich muss doppelt so viel arbeiten für die Hälfte des Geldes und im Grunde genommen acht Monate meiner Zeit investieren, um das für die Hälfte zu machen.' Ich sagte: 'Wie bitte? Warum? Glaubt ihr etwa, ich bin nur noch halb so viel wert, weil ich überfahren wurde?'", soll der Filmstar sich laut comicbookmovie.com geärgert haben. Er lehnte ab und Disney hängte die ganze Serie vorerst an den Nagel.

Getty Images Jeremy Renner auf der Disney+ Premiere von "Rennervations", 2023

Jeremy Renner als Hawkeye in "Avengers: Endgame"

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, 2020