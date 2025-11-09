Unterlassung: Jeremy Renner und Yi Zhou im Rechtsstreit

Jeremy Renner (54), bekannt aus den Marvel-Filmen, hat Filmemacherin Yi Zhou mit einem Abmahnschreiben konfrontiert. Mithilfe seines Anwalts Marty Singer (73) weist der Schauspieler jegliche Behauptungen über eine romantische Beziehung mit Yi Zhou zurück und beschuldigt sie stattdessen, ihn bedrängt und ihm unzählige anstößige Nachrichten geschickt zu haben. Yi habe ihn sogar dazu gedrängt, eine Beziehung öffentlich vorzutäuschen, um ihre gemeinsamen Projekte zu promoten. Jeremy betonte laut TMZ, er werde rechtliche Schritte einleiten, falls Yi weiterhin "falsche, erfundene und reißerische Lügen" über ihn verbreiten sollte.

Yi Zhou hingegen erhebt selbst schwere Vorwürfe gegen den Star. Sie behauptet, Jeremy habe sie belästigt, intime Nachrichten und Videos verschickt und sie bedrängt. Zudem habe er ihr mit rechtlichen Konsequenzen und Drohungen, die Einwanderungsbehörde ICE einzuschalten, Angst gemacht. Laut Yi habe sie Jeremy in den letzten Wochen bereits dreimal anwaltlich abgemahnt und betont, dass ihre geplante Zusammenarbeit an einer Dokumentation von Anfang an problematisch verlaufen sei. Nach eigenen Angaben habe sie sich gestresst und bedrängt gefühlt und plane weitere rechtliche Schritte.

Jeremy Renner, der als Schauspieler für seine intensiven Rollen bekannt ist, hält sein Privatleben meist fernab der Öffentlichkeit. Nach einer kurzen Ehe und seinem vorwiegend arbeitsreichen Hollywood-Alltag konzentriert sich der "Hawkeye"-Star seit Langem auf seine Karriere. Yi Zhou hingegen hat sich als kreative Filmemacherin und Künstlerin einen Namen gemacht und ist für ihren unorthodoxen Stil bekannt. Die aktuellen Schlagzeilen spiegeln jedoch ein Bild voller Vorwürfe und Spannungen zwischen den beiden wider, das die Frage aufwirft, wie sich ihre Zusammenarbeit ursprünglich entwickelt hat.

Getty Images Jeremy Renner, Mai 2025

Instagram / yizhouofficial Yi Zhou und Jeremy Renner

Getty Images Jeremy Renner, September 2025