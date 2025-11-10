Stress durch Rechtsstreit belastet Jeremy Renners Gesundheit

Jeremy Renner (54) sieht sich erneut mit schweren Vorwürfen konfrontiert, die seine Gesundheit aufs Spiel setzen könnten. Die chinesische Filmemacherin Yi Zhou erhebt Anschuldigungen gegen den Schauspieler, unter anderem wegen unangemessenen Verhaltens und Belästigung. Sie behauptet, während einer Zusammenarbeit für zwei Filmprojekte durch Jeremy bedroht und eingeschüchtert worden zu sein. Die Vorfälle hätten sich im Sommer ereignet, als sie nach eigenen Angaben während eines Treffens in seinem Haus aus Angst um ihre Sicherheit in einem Raum Zuflucht suchte. Jeremys Sprecher wies die Anschuldigungen zurück und bezeichnete sie als "vollkommen unzutreffend".

Jeremy erlitt im Januar 2023 einen schweren Unfall, bei dem er von einem Schneepflug lebensgefährlich verletzt wurde. Trotz intensiver Genesungsbemühungen, die zahlreiche Operationen und eine langwierige Therapie umfassten, befindet sich der Darsteller weiterhin in einer fragilen gesundheitlichen Verfassung. Freunde des 54-Jährigen zeigen sich besorgt über die Auswirkungen des aktuellen Skandals. "Die Belastung könnte all seine Fortschritte zunichtemachen", erklärte eine nahestehende Person laut OK Magazine. Jeremys Anwalt Marty Singer (73) betonte, dass die Anschuldigungen aus einer vermeintlichen Zurückweisung herrühren und jeder Grundlage entbehren.

Auch in der Vergangenheit geriet der Schauspieler immer wieder in schwierige persönliche Situationen. Bereits im Jahr 2019 hatte seine Ex-Frau Sonni Pacheco (37) ihm Substanzmissbrauch vorgeworfen, was Jeremy vehement bestritt. Mit ihr teilt er sich die elterliche Sorge für die gemeinsame Tochter Ava, die heute zwölf Jahre alt ist. Neben diesen Herausforderungen warf Yi ihm vor, ihre Projekte nicht genügend unterstützt und sich unprofessionell verhalten zu haben. Laut Anwalt Marty habe Yi Jeremys Namen jedoch für ihre eigenen Zwecke ausnutzen wollen. Der Hollywood-Star sieht sich gezwungen, weiter um seinen Ruf und seine Gesundheit zu kämpfen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / yizhouofficial Yi Zhou und Jeremy Renner

Anzeige Anzeige