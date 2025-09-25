Kourtney Kardashian teilt Familienmomente von Travis' Tour

Kourtney Kardashian (46) genießt aktuell das Tourleben mit ihrem Ehemann Travis Barker (49) in vollen Zügen. Der Blink-182-Drummer ist derzeit mit seiner Band auf der "Missionary Impossible"-Tour unterwegs – und Kourtney begleitet ihn dabei mit Baby Rocky im Schlepptau. Auf Instagram teilte die The Kardashians-Bekanntheit nun einige Einblicke aus dem Backstage-Bereich, darunter niedliche Momente mit ihrem kleinen Sohn, der bereits den turbulenten Rockstar-Alltag kennenlernt.

Ihre neuesten Schnappschüsse betitelte die Reality-TV-Ikone schlicht mit "Tourabenteuer: Teil 2". Zwischen Konzerten und Backstage-Trubel scheint die Reality-TV-Ikone jede Menge Spaß zu haben. Das zeigt sie nicht zuletzt beim Flipperautomaten, wo sie ihren spielerischen Ehrgeiz auslebt. Dabei bleibt sie ihrem Gespür für Mode treu und bezaubert im eleganten Kunstpelzmantel, der ihre Fotos zu glamourösen Highlights macht. Die Tour neigt sich langsam dem Ende zu, sodass bald ein paar ruhigere Tage für die berühmte Familie anstehen könnten. Doch bis dahin demonstriert Kourtney, wie sie mühelos ihre Rolle als Mutter, Stilikone und Rockstar-Gattin vereint.

Kourtney ist stolze Mutter von vier Kindern und geht in ihrer Rolle voll und ganz auf. Trotzdem bringt die Kindererziehung auch ihre Tücken mit sich. Erst vor wenigen Wochen mussten sich die Reality-TV-Berühmtheit und Travis einer Welle von Kritik stellen. Nach einem Instagram-Post, der Kourtney mit Sohn Rocky ohne Schwimmweste auf einem Speedboot zeigte, meldeten sich zahlreiche besorgte Fans zu Wort und machten auf das fehlende Sicherheitszubehör aufmerksam. Die Unternehmerin zeigte sich einsichtig und reagierte prompt. In ihrer Instagram-Story schrieb sie: "Danke, dass ihr darauf hingewiesen habt. Ehrlich gesagt, ich habe die Gefahren nicht bedacht. Hoffentlich hilft das, auch andere Mütter auf die Risiken solcher Bootsfahrten ohne Weste aufmerksam zu machen."

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash TV-Bekanntheit Kourtney Kardashian und ihr Sohn Rocky

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Travis Barker und Baby Rocky im September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian im April 2022 in Las Vegas