Kourtney Kardashian genießt Matcha-Date mit Tochter und Mann

Kourtney Kardashian (46) hat das vergangene Wochenende in Palm Springs gemeinsam mit ihrer Tochter Penelope und Ehemann Travis Barker (49) genossen. Im entspannten Familienkreis stattete die Reality-TV-Größe einem Café einen Besuch ab, um sich und ihren Liebsten mit Getränken für den sonnigen Ausflug zu versorgen, wie Daily Mail berichtete. Kourtney hielt ihren Look dabei lässig: schwarze Shorts, ein gelbes Yamaha-Shirt und schwarze Schuhe. Tochter Penelope, mittlerweile 13 Jahre alt, begleitete ihre Mutter stilvoll in einer bedruckten Bluse und Shorts und genoss dabei einen Matcha-Drink. Währenddessen reiste ihre Schwester Kim Kardashian (44) zur Paris Fashion Week.

Mode spielt seit jeher eine große Rolle im Hause Kardashian: Vergangenen Monat verkündete Kourtney in den sozialen Medien, dass sie sich pünktlich zur "Hexensaison" einen Pony schneiden ließ – worauf ihr Mann mit einem Emoji mit rotem Gesicht und Schweißtropfen reagierte. Der Tag schien ganz im Zeichen der Familie zu stehen. Kourtneys Tochter Penelope hatte nicht nur ein entspanntes Gespräch mit ihrer berühmten Mutter, sondern zeigte auch modisches Gespür mit ihrem Outfit. Begleitet wurde die Reality-Ikone, die stets private Details wie ihr Stillverhalten online teilt, ebenfalls von ihrem ebenfalls sehr stilsicheren Ehemann, der sich in Camouflage-Shorts und einem schwarzen Shirt unter der kalifornischen Sonne zeigte.

Kourtney hat in den letzten Wochen immer wieder Einblicke in das Familienleben gegeben. So feierte sie im Juli Penelopes 13. Geburtstag mit einer Reise nach Italien und widmete ihr auf Instagram liebevolle Worte: "Sie inspiriert mich, jeden Tag ein besserer Mensch zu sein." Auch Baby Rocky, den sie mit Travis großzieht, stand zuletzt oft im Mittelpunkt. Ob beim Besuch im Disneyland oder bei einem Aquarium-Ausflug – Kourtney zeigt regelmäßig, wie wichtig ihr gemeinsame Zeit mit ihren Kindern ist. Da ist es vollkommen egal, dass Papa Travis als Blink-182-Drummer zeitweise auch auf Tour ist. Kourtney begleitet ihn dann einfach mit Kind und Kegel im Schlepptau.

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, März 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und ihr Sohn Rocky, April 2025

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian, Realitystars