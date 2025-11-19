Elena Miras hat Lust auf "Make Love, Fake Love"-Ausstrahlung

Elena Miras (33) übernimmt die Hauptrolle in der vierten Staffel der beliebten Realityshow Make Love, Fake Love, die ab dem 4. Dezember ausgestrahlt wird. Als sogenannte Single-Lady wird sie sich in der Sendung auf die Suche nach der wahren Liebe begeben und dabei entscheiden müssen, ob die Gefühle der Kandidaten echt oder nur vorgetäuscht sind. Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie nun ein Foto von sich am Strand und äußert sich zur kommenden Ausstrahlung: "Ich bin bereit – mit all meinen Kanten, meinem Feuer, meinen Fehlern und meinem unverschämten Mut, immer wieder aufzustehen."

Mit einer Mischung aus Kampfansage und Vorfreude wendet sich die Reality-Bekanntheit an ihre Fans. "Es wird anders, es wird echt, und es wird richtig", kündigt Elena an und macht deutlich, dass sie bei ihrer Teilnahme auf Authentizität setzt. Gleichzeitig zeigt sie in ihrem emotionalen Statement, dass sie sich bewusst ist, mit ihrer Art sowohl Bewunderer als auch Kritiker anzuziehen: "Manche werden es feiern. Manche werden es hassen. Manche werden es nicht mal verstehen. Perfekt. Genau so soll es sein."

Schon kurz nach dem Abschluss der Dreharbeiten meldete sich Elena mit einem ähnlichen Post bei ihren Fans zurück. Damals schrieb die Influencerin: "Ich war nie die Rolle – ich war immer das Original. Ich bin zurück – aber nicht mehr dieselbe." Die Erlebnisse bei der Show schienen deutlich Eindruck hinterlassen zu haben. In der Kommentarspalte zeigte sich die Community begeistert von Elenas Rückkehr. "Ich hoffe, du hast gestern die richtige Wahl getroffen und hast wieder einen Traummann", schrieb ein Follower. Ein anderer meinte: "Du strahlst. Steht dir gut!"

RTL / Dustin Leonhard Grieß Elena Miras, "Make Love, Fake Love"-Star

Instagram / elena_miras Elena Miras, Mai 2025

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star